В Пентагоне определились со своим отношением к Китаю и РФ: официальный доклад

Министерство обороны США обнародовало новую Арктическую стратегию на 2024 год. Пентагон выразил обеспокоенность "растущим сближением" между Китаем и Россией – двумя главными конкурентами Вашингтона в сфере национальной безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Пентагон. Фото: из открытых источников

Согласно докладу, США расширят свою военную готовность и наблюдение в Арктике, учитывая возросший интерес Китая и России, а также новые риски, вызванные ускоряющимся изменением климата.

"Таяние арктических льдов открывает новые судоходные пути и привлекает повышенный интерес и активность как со стороны Китайской Народной Республики, так и со стороны России", — заявила заместитель министра обороны Кэтлин Хикс на брифинге.

По ее словам, Китай – единственный стратегический конкурент, обладающий волей и все большими средствами для перестройки международного порядка, в то время как Россия продолжает представлять серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе.

Приоритеты Пентагона включают в себя лучшее наблюдение за обширным регионом, а также исследования космических систем предупреждения о ракетном нападении, более глубокую координацию в рамках НАТО и с Канадой через Командование воздушно-космической обороны Северной Америки, а также улучшение спутниковой и информационной связи.

Вторжение России в Украину изолировало ее от семи других стран, которые окружают Арктику, все из которых теперь являются членами Организации Североатлантического договора, и сделало ее более зависимой от Китая, который преследует свои собственные цели в регионе. Арктические страны в Северной Америке и Европе также столкнулись с новыми угрозами, от глушения GPS до шпионских шаров.

Китай, хотя и не является арктической страной, пытается получить влияние, доступ "и играть более важную роль в региональном управлении". По словам Пентагона, он эксплуатирует три ледокола в регионе для проведения совместных гражданско-военных исследований и провел испытания беспилотных подводных аппаратов и самолетов с фиксированным крылом, способных работать в полярных условиях.

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