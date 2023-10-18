В Пентагоне ответили – будут ли и дальше поставлять Украина ракеты ATACMS

В Пентагоне ответили на вопрос, планируют ли США в будущем осуществлять дополнительные поставки дальнобойных ракет ATACMS Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге рассказала замспикера Пентагона Сабрина Сингх.

Пентагон. Фото: из открытых источников

Она отметила, что не будет заранее анонсировать содержание будущих пакетов помощи Украине.

"Мы регулярно консультируемся с украинцами относительно того, что им нужно. Но я не собираюсь анонсировать ничего, что может быть включено в будущие пакеты", – заявила представительница Пентагона.

Стоит отметить, США подтвердили передачу Украине ракет ATACMS. При этом в Белом доме решили перестраховаться ракеты, предоставив украинской армии ракеты, которые имеют ограниченный радиус действия – 165 километров, а не 300, как просили украинцы. Такое заявление сделала представитель Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон.

Читайте также на портале "Комментарии" – аналитики Института изучения войны считают, что наличие у Украины дальнобойных американских ракет ATACMS может значительно повлиять на ситуацию на поле боя. Теперь захватчикам придется адаптировать принципы использования авиации и складов с учетом противостояния новому оружию в руках ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – в РФ уже традиционно пригрозили серьезными проблемами и последствиями Украине за использование дальнобойных американских ракет ATACMS. Ну, а решение Вашингтона согласиться на поставки ракет Украине в Москве назвали "грубейшей ошибкой". Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов



