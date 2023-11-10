В Пентагоне признали, что будущие пакеты помощи Украине теперь зависят не от Белого дома

США не собираются отказываться от своих планов по поддержке Украины. Поэтому Киев может рассчитывать на то, что помощь будет проходить, но есть один нюанс. Новые пакеты военной помощи в рамках президентских полномочий (PDA) будут значительно меньше по объёму, чем раньше. Для того, чтобы существенно увеличить пакеты нужно одобрение Конгресса, где пока что этот вопрос застопорился. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала замспикера Минобороны США Сабрина Сингх, пишет "Укринформ".

Пентагон. Фото: из открытых источников

"Мы продолжим передавать пакеты, они просто становятся меньше. Поэтому мы очень просим Конгресс принять запрос с дополнительными ассигнованиями, который направил президент, чтобы мы могли в дальнейшем удовлетворять потребности Украины на поле боя", – подчеркнула она.

По ее словам, США уже использовали более 95% из общей суммы, которая была выделена на помощь Украине в начале российского полномасштабного вторжения ($62,3 млрд). Таким образом она уточнила заявление Белого дома, где накануне заявили об использовании 96% средств.

Сабрина Сингх также отметила, что администрация уже использовала все фонды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). При этом в резерве еще около $1 млрд на пакеты PDA.

"В прошлом месяце мы имели встречу контактной группы (в формате "Рамштайн", – ред.), в середине ноября будет еще одно заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину тем, что ей нужно в борьбе", – резюмировала представительница Пентагона.

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