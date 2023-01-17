В Пентагоне рассказали, какие шансы, что Украина получит дальнобойные ракеты

Вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет пока должен быть хорошо проработан и только потом воплощен в жизнь. США должны прежде всего взвесить "за" и "против", прежде чем принять решение. Как передает "Комментарии", об этом заявила заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.

Ракеты. Фото: из открытых источников

"По дальнобойным ракетам: мы продолжаем слышать интересные замечания по ним. Я думаю, не сосредотачиваться на конкретной (ракете — Ред.) — это полезно. Есть потребность добивать дальше за линию фронта и, не вдаваясь в детали, я скажу, что мы признаем эту потребность в нынешней фазе и нам стоит подумать, как помочь Украине преодолеть этот вызов, но я не буду решать заранее, что за система это может быть", — заявила заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.



При этом сообщается, что танки Abrams – очень дорогая техника, которую сложно обслуживать.

"Нет ясности относительно того, лучший ли это ответ на вызовы, поэтому мы продолжим смотреть на то, какие тяжелые машины, включая танки, есть смысл предоставить вовремя и в необходимом количестве, а также чтобы обеспечить их поддержку для Украины", — подытожил замглавы. Пентагона.

Украина уже не первый месяц ведет переговоры с США по поставкам дальнобойного оружия. Пока что США не дают ВСУ ракеты ATACMS для HIMARS. Дело в разногласиях по поводу ударов по целям во временно оккупированном Крыму.



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