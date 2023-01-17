В Пентагоне рассказали, какие шансы, что Украина получит дальнобойные ракеты

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Кравцев Сергей
Вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет пока должен быть хорошо проработан и только потом воплощен в жизнь. США должны прежде всего взвесить "за" и "против", прежде чем принять решение. Как передает "Комментарии", об этом заявила заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.
Ракеты. Фото: из открытых источников
При этом сообщается, что танки Abrams – очень дорогая техника, которую сложно обслуживать.
Украина уже не первый месяц ведет переговоры с США по поставкам дальнобойного оружия. Пока что США не дают ВСУ ракеты ATACMS для HIMARS. Дело в разногласиях по поводу ударов по целям во временно оккупированном Крыму.
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