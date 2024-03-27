В Пентагоне высказались о пролете российской ракеты над Польшей: готовы ли США действовать

В Пентагоне заявили, что США готовы выполнять свои обязательства по защите НАТО, в том числе связанной с российскими ракетными обстрелами, которые могут угрожать Польше. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, пишет "Укринформ".

Сабрина Сингх. Фото: из открытых источников

"Я могу вам сказать то, что эта администрация неоднократно заявляла: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Если союзник НАТО подвергнется нападению — мы, конечно, не хотели бы этого видеть – но мы будем защищать каждый дюйм территории альянса", – заявила Сабрина Сингх.

Таким образом Сингх ответила на просьбу прокомментировать заявление польской стороны о возможности поражения российских ракет, направляющихся в направлении стран Альянса.

В то же время представитель Пентагона отметила, что приоритетом для США в этом контексте остается обеспечение Украины необходимым вооружением.

"Как только мы получим пакет с дополнительным финансированием от Конгресса, мы продолжим вооружать Украину тем, что ей нужно на поле боя" – высказалась представительница Пентагона.

Читайте также на портале "Комментарии" — в НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они летят в сторону территории Североатлантического альянса. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна, сообщает "RMF FM".

"В НАТО анализируют различные концепции, в частности, что такие ракеты следует сбивать, когда они уже очень близко к границе НАТО — но это должно происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий. Тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории действия Договора (Ред. – Альянса)", – отметил Анджей Шейна.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Литве удивлены решением Польши не сбивать российские ракеты.



