В Пентагоне высказались о пролете российской ракеты над Польшей: готовы ли США действовать

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Кравцев Сергей
В Пентагоне заявили, что США готовы выполнять свои обязательства по защите НАТО, в том числе связанной с российскими ракетными обстрелами, которые могут угрожать Польше. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, пишет "Укринформ".
Сабрина Сингх. Фото: из открытых источников
Таким образом Сингх ответила на просьбу прокомментировать заявление польской стороны о возможности поражения российских ракет, направляющихся в направлении стран Альянса.
В то же время представитель Пентагона отметила, что приоритетом для США в этом контексте остается обеспечение Украины необходимым вооружением.
Читайте также на портале "Комментарии" — в НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они летят в сторону территории Североатлантического альянса. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна, сообщает "RMF FM".
Также издание "Комментарии" сообщало – в Литве удивлены решением Польши не сбивать российские ракеты.
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