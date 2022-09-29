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В Пентагоне заявили, что поставка в Украину 18 новых HIMARS займет несколько лет

Анонсированная передача 18 HIMARS будет продолжаться "несколько лет"

сегодня, 19:59
Автор:

Лиля Воробьева
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США объявили, что передадут Украине дополнительный военный пакет помощи в размере 1,1 млрд долларов. Но часть вооружения будет передана нашему государству в долгосрочной перспективе. В частности, речь идет о 18 системах HIMARS. Об этом сообщают на сайте Пентагона.

В Пентагоне заявили, что поставка в Украину 18 новых HIMARS займет несколько лет

Военная помощь США (фото из открытых источников)

В Министерстве обороны США объяснили, что будут покупать эти системы у производителя, а не изымать их из своих военных складов, как это раньше было из 16 HIMARS, отправивших в Украину по распоряжению президента Байдена.

Один из чиновников оборонного ведомства заявил, что может потребоваться некоторое время, чтобы эти HIMARS прибыли в Украину.

"Закупка и доставка этих систем HIMARS и соответствующих боеприпасов займет несколько лет. Объявление – это только начало процесса закупок", – сказал чиновник.

В сообщении говорится, что в случае необходимости эта долгосрочная закупка не помешает изъять артиллерийские системы из американского резерва.

"Если мы не инвестируем сегодня, чтобы закупить HIMARS на будущее, их не будет, когда они пригодятся украинским Вооруженным силам в будущем", – объяснил чиновник из Пентагона.

Напомним, что "Комментарии" информировали новый пакет военной помощи от США . США предоставит Украине новый пакет военной помощи. Следовательно, в его рамках наше государство получит дополнительное вооружение, в частности, 18 РСЗО HIMARS и другую необходимую помощь на 1,1 миллиарда долларов. Вооруженные силы Украины получат восемнадцать мощных ракетных систем залпового огня HIMARS, снаряды, а еще двенадцать систем для борьбы с беспилотниками Titan. Также в новый пакет военной помощи включили финансы, чтобы можно было приобрести около 300 машин, перевозящих тяжелое оборудование, радары, средства связи, наблюдение и другое снаряжение для военных, в частности, оборудование для обнаружения взрывчатки. А еще там предусмотрено обучение украинских защитников и обслуживания.



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Источник: https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3173752/latest-us-support-for-ukraine-targets-long-term-security-investment/
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