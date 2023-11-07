В Персидский залив зашла подводная атомная лодка США с десятками ракет на борту: что это значит

Американская подводная атомная ударная лодка USS "Флорида" била развернула в районе Персидского залива. На такой шаг пошли, чтобы продемонстрировать силу для сдерживания Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей Минобороны США.

В Персидский залив вошла подлодка США (иллюстративное фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что это одна из четырех подлодок ВМС США, которые переоборудовали из ядерных ракет морского базирования на наземное атакующее оружие и коммандос "Томагавк". Известно, что "Флорида" оборудована ядерным двигателем, она не имеет ядерного оружия.

Также известно, что подлодка может нести до 154 ракет "Томагавк" или до 66 коммандос "Морских котиков", которые могут тайно покинуть судно из носовых отсеков.

Авторы публикации отмечают, что прибытие атомной подлодки США, свидетельствует об усилиях Минобороны отговорить Иран от совершения, прокси-атак на Израиль или новых атак на силы США в Ираке и Сирии.

Развертывание "Флориды в Персидском заливе стало по меньшей мере вторым в этом году. В апреле ВМС США опубликовали фотографию "Флориды", проходящую через Суэцкий канал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США передадут высокоточное оружие на сотни миллионов долларов . США продолжают оперативно реагировать на поступающие от Израиля запросы. Так, Вашингтон намерен передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 миллионов долларов в рамках крупного соглашения по оружию.

СМИ стало известно, что 31 октября Белый дом уже направил официальное сообщение лидерам Конгресса о планируемой передаче высокоточных бомб семейства Spice, используемых военными самолетами.

