logo

BTC/USD

35443.59

ETH/USD

1895.73

LTC/USD

73.38

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Персидский залив зашла подводная атомная лодка США с десятками ракет на борту: что это значит
commentss НОВОСТИ Все новости

В Персидский залив зашла подводная атомная лодка США с десятками ракет на борту: что это значит

"Флорида" может нести до 154 ракет "Томагавк"

сегодня, 21:00
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Американская подводная атомная ударная лодка USS "Флорида" била развернула в районе Персидского залива. На такой шаг пошли, чтобы продемонстрировать силу для сдерживания Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей Минобороны США.

В Персидский залив зашла подводная атомная лодка США с десятками ракет на борту: что это значит

В Персидский залив вошла подлодка США (иллюстративное фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что это одна из четырех подлодок ВМС США, которые переоборудовали из ядерных ракет морского базирования на наземное атакующее оружие и коммандос "Томагавк". Известно, что "Флорида" оборудована ядерным двигателем, она не имеет ядерного оружия.


Также известно, что подлодка может нести до 154 ракет "Томагавк" или до 66 коммандос "Морских котиков", которые могут тайно покинуть судно из носовых отсеков.

Авторы публикации отмечают, что прибытие атомной подлодки США, свидетельствует об усилиях Минобороны отговорить Иран от совершения, прокси-атак на Израиль или новых атак на силы США в Ираке и Сирии.

Развертывание "Флориды в Персидском заливе стало по меньшей мере вторым в этом году. В апреле ВМС США опубликовали фотографию "Флориды", проходящую через Суэцкий канал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США передадут высокоточное оружие на сотни миллионов долларов . США продолжают оперативно реагировать на поступающие от Израиля запросы. Так, Вашингтон намерен передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 миллионов долларов в рамках крупного соглашения по оружию.

СМИ стало известно, что 31 октября Белый дом уже направил официальное сообщение лидерам Конгресса о планируемой передаче высокоточных бомб семейства Spice, используемых военными самолетами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!