В самом деле может вспыхнуть еще одна война: какой стране публично пригрозил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает ряд вариантов военного вмешательства в ситуацию в Иране в ответ на жестокое подавление протестов и массовые убийства гражданского населения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом американский лидер сообщил журналистам на борту самолета Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президент США отметил, что военные уже анализируют возможные сценарии действий.

"Военные изучают этот вопрос, и мы рассматриваем некоторые очень сильные варианты. Мы будем действовать решительно. Кажется, убиты люди, которые не должны были быть убиты", — сказал Дональд Трамп.

Читайте на портале "Комментарии" — количество жертв массовых протестов в Иране резко возросло и уже превысило 500 человек. Об этом сообщила правозащитная организация HRANA, которая базируется в США и собирает данные от активистов внутри страны и за ее пределами.

По подсчетам HRANA, за две недели протестов в Иране погибли по меньшей мере 538 человек, в том числе 490 протестующих и 48 сотрудников сил безопасности. Также сообщается, что еще более 10 600 человек были арестованы.

Иранские власти официальных цифр не обнародовали, а независимо проверить эти данные пока невозможно. В то же время, масштабы насилия свидетельствуют о самом серьезном кризисе для духовного руководства Исламской Республики со времени протестов 2022 года.

Также издание "Комментарии" сообщало – шансы на смещение Верховного лидера Ирана Али Хаменеи резко выросли. На платформе рынка прогнозов Polymarket они превысили 50% и продолжают расти на фоне усугубления беспорядков в стране.