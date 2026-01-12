Справді може спалахнути ще одна війна: якій країні публічно пригрозив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація вивчає низку варіантів військового втручання в ситуацію в Ірані у відповідь на жорстоке придушення протестів і масові вбивства цивільного населення. Як інформує портал "Коментарі", про це американський лідер повідомив журналістам на борту літака Air Force One.

Президент США зазначив, військові вже аналізують можливі сценарії дій.

"Військові вивчають це питання, і ми розглядаємо деякі дуже сильні варіанти. Ми будемо діяти рішуче. Здається, вбито людей, які не повинні були бути вбиті", — сказав Дональд Трамп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — кількість жертв масових протестів в Ірані різко зросла і вже перевищила 500 осіб. Про це повідомила правозахисна організація HRANA, яка базується у США та збирає дані від активістів усередині країни й за її межами.

За підрахунками HRANA, за два тижні протестів в Ірані загинуло щонайменше 538 людей, зокрема 490 протестувальників та 48 співробітників сил безпеки. Також повідомляється, що ще понад 10 600 людей були заарештовані.

Іранська влада офіційних цифр не оприлюднила, а незалежно перевірити ці дані наразі неможливо. Водночас масштаби насильства свідчать про найсерйознішу кризу для духовного керівництва Ісламської Республіки з часу протестів 2022 року.

Також видання "Коментарі" повідомляло – шанси на усунення Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї різко зросли. На платформі ринку прогнозів Polymarket вони перевищили 50% і продовжують зростати на тлі посилення заворушень в країні.