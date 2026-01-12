logo_ukra

Справді може спалахнути ще одна війна: якій країні публічно пригрозив Трамп
commentss НОВИНИ Всі новини

Справді може спалахнути ще одна війна: якій країні публічно пригрозив Трамп

Дональд Трамп пригрозив Ірану силовою відповіддю за криваве придушення протестів

12 січня 2026, 11:26
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація вивчає низку варіантів військового втручання в ситуацію в Ірані у відповідь на жорстоке придушення протестів і масові вбивства цивільного населення. Як інформує портал "Коментарі", про це американський лідер повідомив журналістам на борту літака Air Force One.

Справді може спалахнути ще одна війна: якій країні публічно пригрозив Трамп

Президент США зазначив, військові вже аналізують можливі сценарії дій.

"Військові вивчають це питання, і ми розглядаємо деякі дуже сильні варіанти. Ми будемо діяти рішуче. Здається, вбито людей, які не повинні були бути вбиті", — сказав Дональд Трамп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — кількість жертв масових протестів в Ірані різко зросла і вже перевищила 500 осіб. Про це повідомила правозахисна організація HRANA, яка базується у США та збирає дані від активістів усередині країни й за її межами.   

За підрахунками HRANA, за два тижні протестів в Ірані загинуло щонайменше 538 людей, зокрема 490 протестувальників та 48 співробітників сил безпеки. Також повідомляється, що ще понад 10 600 людей були заарештовані. 

Іранська влада офіційних цифр не оприлюднила, а незалежно перевірити ці дані наразі неможливо. Водночас масштаби насильства свідчать про найсерйознішу кризу для духовного керівництва Ісламської Республіки з часу протестів 2022 року. 

Також видання "Коментарі" повідомляло – шанси на усунення Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї різко зросли. На платформі ринку прогнозів Polymarket вони перевищили 50% і продовжують зростати на тлі посилення заворушень в країні.



