logo

BTC/USD

18997.17

ETH/USD

1329.59

LTC/USD

51.70

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

39.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Сенате состоится секретное заседание по Украине: что будут обсуждать
commentss НОВОСТИ Все новости

В Сенате состоится секретное заседание по Украине: что будут обсуждать

Брифинг происходит после того, как Украина достигла определенных успехов в контрнаступательных усилиях против России

сегодня, 20:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Сегодня в Сенате состоится секретный брифинг для сенаторов Соединенных Штатов по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN" со ссылкой на источники в Сенате.

В Сенате состоится секретное заседание по Украине: что будут обсуждать

Сенат США. Фото: из открытых источников

Отмечается, что брифинг происходит после того, как Украина достигла определенных успехов во время контрнаступательной операции в Харьковской и Херсонской областях, а Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи Украине на 600 миллионов долларов.

Стоит отметить, что американские СМИ обращают внимание на тот факт, что украинское правительство отправило письмо США с перечнем необходимого вооружения, в первую очередь Киев акцентировал внимание, что ВСУ нужны тактические ракетные системы ATACMS дальностью 300 километров. Украинская сторона аргументировала этот запрос тем, что это необходимо для продолжения освобождения оккупированных территорий. Не исключено, что предоставление ракетных систем ATACMS как раз и будет обсуждаться во время секретного заседания.

Как сообщалось, официальный Киев изменил тактику в переговорах с США относительно получения истребителей F-16, зенитных ракетных комплексов Patriot и беспилотников Gray Eagle – Украина надеется заключить долгосрочные контракты на их поставку.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США рассказали, как готовятся к возможному применению Россией ядерного оружия в Украине

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский в видеообращении 18 сентября подчеркнул, что после кажущееся затишье после ряда побед ВСУ – это лишь подготовка к дальнейшему освобождению наших территорий. Как оцениваете данное заявление? Каковы перспективы деоккупации? Есть ли надежда на внутренние волнения как на временно оккупированных территориях Украины, так и в РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-09-19-22/index.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!