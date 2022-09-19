В Сенате состоится секретное заседание по Украине: что будут обсуждать

Сегодня в Сенате состоится секретный брифинг для сенаторов Соединенных Штатов по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN" со ссылкой на источники в Сенате.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Отмечается, что брифинг происходит после того, как Украина достигла определенных успехов во время контрнаступательной операции в Харьковской и Херсонской областях, а Белый дом объявил об очередном пакете военной помощи Украине на 600 миллионов долларов.

Стоит отметить, что американские СМИ обращают внимание на тот факт, что украинское правительство отправило письмо США с перечнем необходимого вооружения, в первую очередь Киев акцентировал внимание, что ВСУ нужны тактические ракетные системы ATACMS дальностью 300 километров. Украинская сторона аргументировала этот запрос тем, что это необходимо для продолжения освобождения оккупированных территорий. Не исключено, что предоставление ракетных систем ATACMS как раз и будет обсуждаться во время секретного заседания.

Как сообщалось, официальный Киев изменил тактику в переговорах с США относительно получения истребителей F-16, зенитных ракетных комплексов Patriot и беспилотников Gray Eagle – Украина надеется заключить долгосрочные контракты на их поставку.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский в видеообращении 18 сентября подчеркнул, что после кажущееся затишье после ряда побед ВСУ – это лишь подготовка к дальнейшему освобождению наших территорий. Как оцениваете данное заявление? Каковы перспективы деоккупации? Есть ли надежда на внутренние волнения как на временно оккупированных территориях Украины, так и в РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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