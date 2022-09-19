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В США рассказали, как готовятся к возможному применению Россией ядерного оружия в Украине

Американский посол в Украине напомнила, что Байден предупредил Путина о последствиях в случае применения ядерного оружия

сегодня, 13:52
Автор:

Кравцев Сергей
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В администрации Джо Байдена всерьез рассматривают возможность применения Россией ядерного оружия в Украине. Именно поэтому уже сейчас США вместе со своими союзниками прорабатывают варианты реагирования, если Путин решится на такой шаг. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Европейской правде" рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк.

В США рассказали, как готовятся к возможному применению Россией ядерного оружия в Украине

Бриджит Бринк. Фото: из открытых источников

Дипломат отметила, что разговоры об использовании ядерного оружия, которые время от времени подымает Кремль, являются абсолютно безответственными. 

Бриджит Бринк напомнила заявление президента США Джо Байдена о том, что применение Россией ядерного оружия в любом его виде повлечет реакцию США, а также всего цивилизованного мира – последствия для России будут необратимыми. Уже сейчас США прорабатывают вместе с западными партнерами единый ответ на такие безответственные действия Москвы.

По словам Бринк, ситуация, которая сегодня возникла вокруг Запорожской АЭС есть чрезвычайно опасной. Именно поэтому Вашингтон выступает за то, чтобы российские военные покинули территорию АЭС. Вокруг ЗАЭС должна быть создана демилитаризованная зона, а следующим шагом должна стать передача АЭС под полный контроль Украины. 

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты снова захотели пострелять: президент Украины Зеленский отреагировал на удар России по Южноукраинской АЭС.

Также издание "Комментарии" сообщало – Джо Байден сделал заявление о войне в Украине, отметив, что США в гораздо лучшей форме, чем Россия, поэтому поддержка украинского народа точно не ослабнет.




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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/09/19/7147038/
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