В Сенате США приблизили решение по Украине: законопроект прошел важный рубеж

В Сенате США сделан очередной шаг к рассмотрению законопроекта о поддержке Украины. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте американского Конгресса, документ HR2913 после второго чтения был внесен в законодательный календарь верхней палаты.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Изменение статуса законопроекта произошло 20 июля. Теперь инициатива включена в общую повестку Сената под номером 462, что является необходимым этапом перед возможным вынесением документа на пленарное обсуждение и голосование.

Речь идет о законопроекте, известном как "Закон о поддержке Украины". Его автором является конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Грегори Микс, который зарегистрировал инициативу в Палате представителей еще 14 апреля 2025 года.

За время прохождения через Конгресс документ был направлен на рассмотрение сразу нескольких профильных комитетов. В работе над ним участвуют комитеты по иностранным делам, вооруженным силам, бюджету, судебной системе и ряду других направлений. Кроме того, по законопроекту уже проводилось одно поименное голосование, что свидетельствует о продолжении законодательной процедуры.

Внесение HR2913 в законодательный календарь не означает его автоматического принятия, однако существенно приближает документ к рассмотрению всем составом Сената. Если руководство палаты включит инициативу в повестку пленарного заседания, сенаторы смогут обсудить ее положения, предложить поправки и провести окончательное голосование.

Дальнейшая судьба законопроекта будет зависеть от решения лидеров Сената и уровня поддержки среди американских законодателей, однако нынешний этап считается важным процедурным продвижением инициативы, направленной на продолжение помощи Украине.

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