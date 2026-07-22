У Сенаті США наблизили рішення щодо України: законопроект пройшов важливий рубіж

У Сенаті США зроблено черговий крок до розгляду законопроекту щодо підтримки України. Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті американського Конгресу, документ HR2913 після другого читання було внесено до законодавчого календаря верхньої палати.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Зміна статусу законопроекту відбулася 20 липня. Тепер ініціативу включено до загального порядку денного Сенату під номером 462, що є необхідним етапом перед можливим винесенням документа на пленарне обговорення та голосування.

Йдеться про законопроект, відомий як "Закон про підтримку України". Його автором є конгресмен-демократ від штату Нью-Йорк Грегорі Мікс, який зареєстрував ініціативу у Палаті представників ще 14 квітня 2025 року.

За час проходження через Конгрес документ було направлено на розгляд одразу кількох профільних комітетів. У роботі над ним беруть участь комітети із закордонних справ, збройних сил, бюджету, судової системи та інших напрямів. Крім того, законопроект уже проводив одне поіменне голосування, що свідчить про продовження законодавчої процедури.

Внесення HR2913 до законодавчого календаря не означає його автоматичного прийняття, проте суттєво наближає документ до розгляду всім складом Сенату. Якщо керівництво палати включить ініціативу до порядку денного пленарного засідання, сенатори зможуть обговорити її положення, запропонувати поправки та провести остаточне голосування.

Подальша доля законопроекту залежатиме від рішення лідерів Сенату та рівня підтримки серед американських законодавців, проте нинішній етап вважається важливим процедурним просуванням ініціативи, спрямованої на продовження допомоги Україні.

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