В Сенате США заподозрили нечестную игру переговорщиков Трампа: требующих

Американский сенатор-демократ Ричард Блументаль заявил, что президент США Дональд Трамп должен заменить своих представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые участвуют в переговорах по урегулированию российско-украинской войны. Об этом говорится в его заявлении для Общественного.

Ричард Блументаль. Фото: из открытых источников

Блументаль подчеркнул, что глубоко озабочен подходом Трампа к "мирному плану", который, по его мнению, подталкивает Украину к скорейшему подписанию соглашения без реальных гарантий безопасности. По словам сенатора, Белый дом фактически оказывает давление на Киев, заставляя соглашаться на территориальные уступки и оставляя страну без достаточной военной поддержки для сдерживания российской агрессии.

"Он принуждает Украину к несправедливым и необоснованным уступкам и лишает ее необходимой помощи для защиты от путинской резни", – заявил Блументаль.

Политик также выразил надежду, что Конгресс будет продвигать решение о признании России государством-спонсором терроризма из-за массовых депортаций украинских детей и других военных преступлений, а также введет новые экономические санкции против Москвы.

Сенатор подверг резкой критике ход переговоров, заявив, что процесс происходит "односторонне" и выдвигает требования исключительно Украине, не предусматривая никаких реальных шагов от России.

По его словам, нынешние переговорщики Трампа – бизнесмен Стив Уиткофф и зять экс-президента Джаред Кушнер – "выглядят пристрастными" и "больше на стороне России, чем объективными посредниками".

"Трампу требуются новые посланники. Уиткофф и Кушнер, похоже, действуют в пользу России, а не как нейтральные переговорщики. Весь этот мирный план следует полностью пересмотреть", — добавил сенатор.

Читайте на портале "Комментарии" — обсуждение возможных параметров будущего соглашения о прекращении войны продолжается, однако позиции ключевых сторон все еще существенно расходятся. В связи с кардинально разными взглядами и на то, каким должно быть мирное соглашение Украины и РФ, европейские структуры считают, что переговорный процесс затянется на месяцы. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.



