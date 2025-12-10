У Сенаті США запідозрили нечесну гру переговорників Трампа: що вимагають

Американський сенатор-демократ Річард Блументаль заявив, що президент США Дональд Трамп має замінити своїх представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які нині беруть участь у переговорах щодо врегулювання російсько-української війни. Про це йдеться в його заяві для Суспільного.

Річард Блументаль. Фото: з відкритих джерел

Блументаль наголосив, що глибоко стурбований підходом Трампа до "мирного плану", який, на його думку, підштовхує Україну до швидкого підписання угоди без реальних гарантій безпеки. За словами сенатора, Білий дім фактично тисне на Київ, змушуючи погоджуватися на територіальні поступки та залишаючи країну без достатньої військової підтримки для стримування російської агресії.

"Він змушує Україну до несправедливих та необґрунтованих поступок і позбавляє її необхідної допомоги для захисту від путінської різанини", — заявив Блументаль.

Політик також висловив сподівання, що Конгрес просуватиме рішення щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму через масові депортації українських дітей та інші воєнні злочини, а також запровадить нові економічні санкції проти Москви.

Сенатор різко розкритикував хід перемовин, заявивши, що процес відбувається "односторонньо" та висуває вимоги виключно Україні, не передбачаючи жодних реальних кроків від Росії.

За його словами, нинішні переговорники Трампа – бізнесмен Стів Віткофф та зять екс-президента Джаред Кушнер — "виглядають упередженими" та "більше на боці Росії, ніж об’єктивними посередниками".

"Трампу потрібні нові посланці. Віткофф і Кушнер, здається, діють на користь Росії, а не як нейтральні перемовники. Увесь цей "мирний план" слід повністю переглянути", — додав сенатор.

