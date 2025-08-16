В Сенате США жестко отреагировали на встречу Трампа с Путиным

Сенатор Ричард Блюменталь, представляющий Демократическую партию, эмоционально прокомментировал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Ричард Блюменталь заявил, что встреча Трампа с диктатором не дала абсолютно никаких результатов.

"Этот саммит не дал никаких результатов. Это была пустая болтовня. Это было только пожимание плечами", — прокомментировал он.

Также сенатор раскритиковал Дональда Трампа за его действия в отношении Владимира Путина во время встречи на Аляске.

"Мне стало нехорошо, когда я услышал, как президент США назвал Владимира Путина своим замечательным другом. Владимир Путин – военный преступник… Реальность такая, что люди по всей Украине погибают и умирают, потому что Путин продолжает их бомбить", — добавил Блюменталь.

