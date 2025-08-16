Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сенатор Ричард Блюменталь, представляющий Демократическую партию, эмоционально прокомментировал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Сенат США. Фото: из открытых источников
Ричард Блюменталь заявил, что встреча Трампа с диктатором не дала абсолютно никаких результатов.
Также сенатор раскритиковал Дональда Трампа за его действия в отношении Владимира Путина во время встречи на Аляске.
Читайте также на портале "Комментарии" — немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который до 2022 года возглавлял Мюнхенскую конференцию по безопасности и остается одним из самых уважаемых экспертов в мире в вопросах внешней политики, высказал убеждение, что встреча на Аляске закончилась безоговорочным успехом российского диктатора Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил в сообщении в сети X (Twitter).
Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп посоветовал главе украинского государства Владимиру Зеленскому "заключить сделку" с Россией. Такое заявление он сделал в интервью "Fox News" после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
Ранее "Комментарии" писали – исходя из заявлений президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина по итогам встречи на Аляске создается впечатление, что стороны только "договорились договариваться". Иными словами, переговоры ни к чему не привели. Что это значит? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.