В Сети показали последствия урагана "Ида" в США (ФОТО)

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Денис Подставной
В Соединённых Штатах Америки борются с последствиями мощного урагана "Ида". Об этом сообщает издание УНИАН.
Последствия урагана "Ида". Фото: Reuters.
В Сети появились фотографии сделанные с воздуха, на которых можно увидеть разрушения оставшиеся после бушующей стихии. Окрашенная в рыжий цвет вода затопила дома, стадионы, приусадебные участки и дороги.
Согласно последним данным, жертвами разрушительного урагана в США стали 46 человек.
Для справки: ураган "Ида" образовался в Атлантическом океане. 29 августа он обрушился на американский штат Луизиана. Порывы ветра могли достигать 240 километров в час. Ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных. "Ида" стал пятым самым мощным ураганом в американской истории.
Фотографии до и после урагана.
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