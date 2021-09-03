В Сети показали последствия урагана "Ида" в США (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки борются с последствиями мощного урагана "Ида". Об этом сообщает издание УНИАН.

Последствия урагана "Ида". Фото: Reuters.

В Сети появились фотографии сделанные с воздуха, на которых можно увидеть разрушения оставшиеся после бушующей стихии. Окрашенная в рыжий цвет вода затопила дома, стадионы, приусадебные участки и дороги.

Согласно последним данным, жертвами разрушительного урагана в США стали 46 человек.

Для справки: ураган "Ида" образовался в Атлантическом океане. 29 августа он обрушился на американский штат Луизиана. Порывы ветра могли достигать 240 километров в час. Ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных. "Ида" стал пятым самым мощным ураганом в американской истории.

Фотографии до и после урагана.

Стадион, до и после урагана "Ида". Фото: Reuters. Жилые кварталы. До и после. Фото: Reuters. Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в США во время разбушевавшегося урагана корова застряла на дереве. На помощь ей пришли люди. Им пришлось добираться до неё по местности, которая оказалась затопленной. Мужчины по пояс в воде, с помощью бензопилы освободили животное. Подробно об этом читайте в н ашем материале. Альканар обрушилась непогода. Местные жители наблюдали, как потоки воды сносили автомобили и несли их по улицам. Специалисты рассказали, что за ночь в городе выпало около 215 литров осадков на квадратный метр. Из-за сильных дождей большая часть материковой Испании оказывается под угрозой. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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