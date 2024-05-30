В Штатах раздражены «нервным поведением» Зеленского: о чем речь

Соединенные Штаты Америки близятся к подписанию нового двустороннего пакта о безопасности с Украиной. Это соглашение должно стать сигналом поддержки и успокоить Киев после "напряженных" отношений, которые, по словам некоторых украинских чиновников, достигли самого низкого уровня с начала полномасштабной войны РФ, сообщает Financial Times.

Владимир Зеленский

В частности, издание убеждает, что это соглашение станет наиболее значимым среди серии соглашений, заключенных Украиной со странами НАТО, и будет предусматривать обязательства по долгосрочной поддержке, включая военную подготовку, обмен разведданными и экономическую помощь.

Журналисты напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский выразил президенту США Джо Байдену недовольство тем, что американский президент решил принять участие в мероприятии по сбору средств для Демократической партии вместо мирного саммита в Украине, которое состоится 15-17 июня.

Тем не менее, американские чиновники сообщили FT, что за несколько дней до мирного саммита Зеленский и Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности во время встречи G7 в Италии. Отмечается, что переговоры о пакте продолжались в течение нескольких недель напряженных переговоров между Киевом и Вашингтоном.

Впрочем, якобы на этой неделе офис Зеленского выпустил меморандум для чиновников и депутатов, в котором содержится указание критиковать как Байдена, так и президента Китая Си Цзиньпина за неучастие в саммите",

— говорится в материале издания.

В то же время американский чиновник подчеркнул, что, несмотря на разногласия в двусторонних отношениях, состоялись положительные решения, которые ободрили официальных лиц в Киеве. Среди них – разрешение США использовать ракеты ATACMS и принятие Конгрессом решения о выделении Украине 60 млрд долларов помощи.

Другой высокопоставленный украинский чиновник отметил, что Зеленский стал более "эмоциональным и нервным" из-за ситуации на фронте. Он также считает, что Вашингтон хочет начать переговоры с РФ, невзирая на публичные заявления Белого дома, что решение о таких переговорах должен принимать исключительно Киев.

По его словам, украинский президент недоволен тем, что администрация Байдена настаивает на том, чтобы Украина не наносила удары по российской нефтяной инфраструктуре из-за опасений повышения мировых цен на газ в год выборов.

Кроме того, несколько членов украинского правительства заявили, что они начинают беспокоиться из-за методов, которые использует Зеленский для общения с США. Один из них отметил, что Зеленский "очень раздражен" Байденом и выразил обеспокоенность "открытым провоцированием" Белого дома. Они якобы отметили, что Штаты призывают Украину не кусать кормящую ее руку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американцам не нравится , что Украина уничтожает российские НПЗ.



