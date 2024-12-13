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В СМИ заговорили об исторической попытке Байдена: на что он решился по Украине

По информации CNN, Байден пытается помочь Украине получить как можно больше оружия

сегодня, 10:55
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Кравцев Сергей

Если раньше Вашингтон пытался дозировано поставлять помощь Украине, в основном из числа только того, что крайне необходимо, то теперь США делают "историческую попытку" по увеличению поставок оружия Украине в последние недели пребывания Джо Байдена на посту президента. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "CNN" сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

В СМИ заговорили об исторической попытке Байдена: на что он решился по Украине

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото - сайт Офиса президента

"Министерство обороны осуществляет историческую попытку перебросить огромное количество оружия в Украину в течение следующих пяти недель. С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности", — сказал представитель администрации Байдена.

Координацию ведомств в вопросе поставок оружия возглавляет советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом собеседник издания отмечает, что самой большой проблемой Украины являются не запасы оружия, а живая сила. Белый дом делает акцент на вопросе "решения проблем с персоналом".                                                    

"Сейчас Украина не мобилизует и не обучает достаточно солдат для укомплектования своих передовых подразделений", — заявил неназванный чиновник и отметил, что США готовы организовать обучение новобранцев.

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