В СМИ заговорили об исторической попытке Байдена: на что он решился по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Если раньше Вашингтон пытался дозировано поставлять помощь Украине, в основном из числа только того, что крайне необходимо, то теперь США делают "историческую попытку" по увеличению поставок оружия Украине в последние недели пребывания Джо Байдена на посту президента. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "CNN" сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото - сайт Офиса президента
Координацию ведомств в вопросе поставок оружия возглавляет советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом собеседник издания отмечает, что самой большой проблемой Украины являются не запасы оружия, а живая сила. Белый дом делает акцент на вопросе "решения проблем с персоналом".
Читайте также на портале "Комментарии" — США отреагировали на массированный удар РФ по Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – в США запустили опрос, нужно ли принимать Украину в НАТО: какие результаты.
Новости