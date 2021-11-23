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В Болгарии пламя охватило дом престарелых: есть погибшие

В болгарском городе Верна погибли девять человек

сегодня, 14:20
Автор:

Денис Подставной
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В Болгарии во время пожара погибли люди. Об этом пишет издание Корреспондент. 

В Болгарии пламя охватило дом престарелых: есть погибшие

Пожар. Иллюстрация: фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 22 ноября, в болгарском городе Верна. Сообщается, что в доме престарелых образовалось возгорание. В момент трагедии в здании находилось более 50 человек. 

Прибывшие на место событий сотрудники пожарной службы установили, что горит деревянная крыша дома. К этому моменту она была уже вся охвачена пламенем. 

Спасатели начали быстро выводить людей из горящего здания, однако девять человек погибли. Пожар удалось полностью ликвидировать. 

На данный момент начато расследование, которое установит точную причину возгорания. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на автодороге в Болгарии произошла смертельная автокатастрофа. Пассажирский автобус загорелся после столкновения. Огонь полностью охватил транспортное средство, в котором находилось 52 человека. От полученных травм скончались 45 граждан. На место событий прибыли медики, которые оказали помощь потерпевшим и доставили их в больницу. На данный момент пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что жителям испанского острова Ла-Пальма приказано не покидать свои дома из-за активности вулкана. Дело в том, что новый поток раскалённой лавы смог достичь вод Атлантического океана. Из-за соприкосновения вулканической породы с водой начали образовываться токсические облака. Сильный ветер разнес их по территории острова. В воздухе фиксируют высокую концентрацию диоксида серы. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4419692-deviat-chelovek-pohybly-v-dome-prestarelykh-v-bolharyy
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