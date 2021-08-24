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В США 22 человека погибли, а более 40 - пропали без вести в результате наводнения

Наводнение в сельской местности привели к разрушениям дорог

сегодня, 23:24
Автор:

Ольга Чародий

В американском штате Теннесси (округ Хамфрис) наводнение в результате сильного дождя привела к значительным разрушениям инфраструктуры и домов местных жителей. Известно о 22 погибших и  более 40 пропавших без вести. Об этом сообщает американское издание ABC News.

В США 22 человека погибли, а более 40 - пропали без вести в результате наводнения

Наводнение - фото из открытых источников

Наводнение в сельской местности привели к разрушениям дорог, башен мобильной связи и телефонных линий. По информации Национальной службы погоды, за сутки в штате выпало до 43 см дождя. В Агентстве по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси объявили о чрезвычайной ситуации, поскольку вода размыла сельские дороги и шоссе. Президент США Джо Байден назвал то, что творится в Теннесси — катастрофой. Он предоставил федеральную помощь для восстановления округа Хамфис.

Во вторник власти штата подтвердила, что в списке пропавших без вести точно есть 10 человек. Это информация от служб экстренного помощи, которые ходят от дома к дому и ищут тех, кто был в списке пропавших без вести с самого начала. Это приблизительная цифра, так как в округе до сих пор нет мобильной связи.

В департаменте Красного Креста сообщили, что в результате наводнения более 90 человек остались без крова. На странице GoFundMe собирают средства на похороны 7-мисяних близнецов. Их вырвало из рук отца, который пытался скрыться с детьми от наводнения. 

Напомним, в Турции произошло сильнейшее наводнениеКак стало известно, стихия обрушилась на турецкое побережье чёрного моря. В результате наводнения затопило город Архави и несколько близлежащих посёлков. Сообщается, что на данный момент в этот район можно добраться только на лодке. 


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Источник: https://abcnews.go.com/US/wireStory/tennessee-flooding-prompts-biden-disaster-declaration-79619327
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