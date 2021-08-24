В США 22 человека погибли, а более 40 - пропали без вести в результате наводнения

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Ольга Чародий
В американском штате Теннесси (округ Хамфрис) наводнение в
результате сильного дождя привела к значительным разрушениям инфраструктуры и
домов местных жителей. Известно о 22 погибших и более 40 пропавших без вести. Об этом сообщает
американское издание ABC News.
Наводнение - фото из открытых источников
Наводнение в сельской местности привели к разрушениям дорог,
башен мобильной связи и телефонных линий. По информации Национальной службы
погоды, за сутки в штате выпало до 43 см дождя. В Агентстве по чрезвычайным
ситуациям штата Теннесси объявили о чрезвычайной ситуации, поскольку вода
размыла сельские дороги и шоссе. Президент США Джо Байден назвал то, что творится
в Теннесси — катастрофой. Он предоставил федеральную помощь для восстановления
округа Хамфис.
Во вторник власти штата подтвердила, что в списке пропавших
без вести точно есть 10 человек. Это информация от служб экстренного помощи,
которые ходят от дома к дому и ищут тех, кто был в списке пропавших без вести с
самого начала. Это приблизительная цифра, так как в округе до сих пор нет
мобильной связи.
В департаменте Красного Креста сообщили, что в результате наводнения более 90 человек остались без крова. На странице GoFundMe собирают средства на похороны 7-мисяних близнецов. Их вырвало из рук отца, который пытался скрыться с детьми от наводнения.
Напомним, в Турции произошло сильнейшее наводнение. Как стало известно, стихия обрушилась на турецкое побережье чёрного моря. В результате наводнения затопило город Архави и несколько близлежащих посёлков. Сообщается, что на данный момент в этот район можно добраться только на лодке.
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