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Главная Новости Мир США В США акула напала на 12-летнюю девочку у самого берега
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В США акула напала на 12-летнюю девочку у самого берега

Акула прокусила девочке ноги на мелководье

сегодня, 13:20
Автор:

Хмільовська Інна

В США акула напала на 12-летнюю девочку, которая приехала отдыхать с родителями на общественный пляж. Инцидент произошел в городе Оушен-Сити, штат Мэриленд. Девочка вошла в воду примерно по колено и стала плавать на мелководье. Однако вскоре она выбралась на берег с окровавленными ногами. Об этом сообщает CBS  baltimore.

В США акула напала на 12-летнюю девочку у самого берега

Акула, скриншот из видео

Когда девочка почувствовала, как что-то острое задело ее ногу в воде, она поняла, что у нее идет кровь. Акула прокусила ей ноги. Эксперты считают, что это была просто охота за едой, и маленькая девочка случайно оказалась у хищников на пути.

Эксперты из Министерства природных ресурсов считают, что образец укуса соответствует маленькой песчаной акуле, обитающей в этом районе.

"Это не нападение акулы. Не о чем беспокоиться. Этот тип акул, песчаная акула, не является агрессивным типом. Они очень мало видят взаимодействия с людьми", — сказал представитель Министерства природных ресурсов.

По словам экспертов, вероятность того, что акула укусит, крайне редка. На самом деле, капитан Бутч Арбин из патруля Оушен-Сити-Бич сказал, что инцидент подобного типа является первым случаем, когда-либо зарегистрированным в штате.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в тайском океанариуме на мужчину напала большая акула. Как стало известно, в этот день в океанариуме переселяли трех хищных рыб из-за отлива. Один из сотрудников сел акуле на голову, для того чтобы контролировать её движения, однако та запаниковала и набросилась на 55-летнего мужчину. Хищник прокусил своей жертве ногу. Пострадавшему на помощь бросились его коллеги. Они помогли выбраться ему на сушу. На место событий прибыли медики, которые госпитализировали потерпевшего. В медицинском учреждении ему наложили несколько швов. 



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Источник: https://baltimore.cbslocal.com/2021/08/05/sandbar-shark-bit-12-year-old-girl-in-ocean-city/
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