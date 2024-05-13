О чем говорит политика США по войне в Украине: куда качнется маятник после выборов

На фоне разворачивания россиянами новых наступательных действий в Харьковской области, а также продолжающемуся давлению на Донбассе, государственный секретарь США Энтони Блинкен признал – более чем полугодовая задержка в голосовании в Конгрессе помощи Украине привела к данной ситуации. А издание The Wall Street Journal пишет о снижении возможностей противовоздушной обороны Украины из-за усиления атак российских беспилотников и ракет. Тем временем экс-президент США Дональд Трамп, который надеется вернуться в Белый дом, периодически говорит о неком "мирном плане" для Украины, не раскрывая, однако, его подробности. Что можно сказать об американском влиянии на российско-украинскую войну в данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем, а также после выборов в США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Украина - США. Фото из открытых источников

Многое будет зависеть от того, кто победит осенью на выборах в США

Эксперт по международной политике, преподаватель Киевского национального университета им. Шевченко, политолог Петр Олещук уверен, что голосование за масштабный (почти 61 млрд долларов) пакет помощи Украине от США, которое, наконец, произошло в апреле, не должно никого расслаблять.

"Как отмечал президент нашей страны Владимир Зеленский во время одной из недавних Ставок, есть очень большой разрыв между одобрением политических решений касательно поставок Украине каких-то вооружений – и того момента, когда они оказываются на фронте. Соответственно, последствия одобренного в апреле пакета мы сможем почувствовать через определенное время. И россияне это понимают. Потому и спешно организовывают новые наступательные действия", – поясняет эксперт.

Он напоминает, что продолжаются переговоры о двухстороннем договоре касательно сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США. Этим активно занимается Офис президента. Есть надежда, что вскоре данный документ будет подписан.

"Пока сложно сказать, что именно там будет прописано. Но, как отмечают участники переговоров, соглашение будет выстроено по той же схеме, что и девять подобных, подписанных нами ранее с рядом других государств, включая Великобританию, Францию, Германию. Хоть есть надежда, что американо-украинский договор будет самым мощным. В том числе — включающим в себя долгосрочные обязательства США по поддержке Украины", – отмечает Петр Олещук.

Осенью, продолжает он, в США состоятся выборы, результаты которых пока предсказать сложно. И Трамп, и Байден имеют серьезный антирейтинг. В промежуточных Штатах пока побеждает Трамп, но всё может измениться в любой момент.

"Победа Байдена будет означать продолжение той же внешнеполитической линии, которую нынешняя Администрация Белого дома избрала по отношению к Украине. А именно – предоставлять помощь и далее, но в ограниченном виде. С условием, что, если будет предоставлено дальнобойное вооружение, его нельзя применять по территории РФ. И так далее. Ставка будет сделана на то, что рано или поздно Россия согласится с тем, что не имеет шансов завоевать Украину – и начнутся какие-то переговоры. Очевидно, что Администрация Байдена не рассматривает вступление Украины в НАТО как перспективу обозримого будущего. Скорее — достаточно удаленную", – подчеркивает политолог.

В случае победы Трампа прогнозировать что-либо куда сложнее, признался он. Ведь до конца неясно, что и как тот будет делать.

"Ранее от него звучали заявления, что он закончит российско-украинскую войну за 24 часа. Но без конкретики — как именно. Недавно было опубликовано некое видение "мирного плана Трампа", которое ассоциируют с его советниками. Так что это нельзя считать официальной позицией Трампа. Но некоторое представление дается. Согласно этим наработками, США предложат Украине начать переговоры с Россией о прекращении огня. Скорее всего, исходя из имеющейся на тот момент линии фронта. Если Киев пойдет на переговоры, ему дадут гарантии продолжения помощи со стороны США для усиления обороноспособности подконтрольной ему части страны. Будет предложено заморозить конфликт с обещанием добиваться деоккупации территорий исключительно невоенными способами. С РФ могут быть сняты отдельные санкции. Окончательно же снимут все лишь при условии подписания окончательного мирного договора, удовлетворяющего Украину", – рассказал Петр Олещук.

По его мнению, сложно сказать, станет ли именно этот план базовым для гипотетической Администрации Трампа. Но по своей сути он мало чем отличается от тех шагов, которые реализует Администрация Байдена.

"Логика та же — заморозить военные действий, продолжить повышать обороноспособность Украины — и в неком будущем ставить вопрос о деоккупации всех территорий. Вопрос о НАТО не поднимать. Констатируя: есть высокая вероятность, что выборы в США глобально на российско-украинскую войну не повлияют. Штаты продолжат поддерживать Украину, сохранение нашей государственности, но, увы, не активное отвоевание всех наших территорий", – заключает политолог.

Политика США касательно российско-украинской войны может измениться серьезно

Политический эксперт Сергей Таран уверен, что выборы в США могут реально повлиять на российско-украинскую войну. Именно их результат повлияет на то, что будет происходить на нашем фронте, который очень зависит от военной, экономической, дипломатической помощи, поясняет он.

"В случае, если в Белом доме останется Байден, возможны некие перемены, но не особо серьезные. Но, учитывая, что последний соцопросы демонстрируют лидерство Трампа, скорее всего, победит он. И политика США касательно российско-украинской войны может измениться серьезно", – считает эксперт.

По его мнению, сейчас важно отслеживать то, что говорят советники Трампа, его команда.

"На днях был обнародован некий драфт плана людей, приближенных к Трампу. Суть там – США будут пытаться найти пути для переговоров с РФ (через посредников или напрямую). Чтоб выйти в итоге на значительное геополитическое соглашение. Предположительно, там будет прописано, что Украина сохраняет независимость, продолжит получать оружие, но дискуссию касательно деоккупации нашей территорий придется отложить. Как и членство Украины в НАТО. Очевидно, вокруг это будут вестись основные переговоры. И это касается не только Украины, но и Европы", – подчеркивает Сергей Таран.

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