В США автомобиль с людьми внутри сорвался в 120-метровую пропасть (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки автомобиль сорвался в пропасть. Об этом сообщает издание ТСН.

В США автомобиль с людьми сорвался в пропасть. Фото: facebook.com/sanmiguelcountysheriff

Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Колорадо на перевале "Чёрный медведь". Сообщается, что в транспортном средстве находилось два человека и собака.

Во время поездки девушки поняли, что свернули не туда и попытались развернуться в обратную сторону. Одна из них вышла и машины, чтобы координировать действия. Не рассчитав габариты автомобиля, водитель не справилась с управлением и сорвалась в 120-метровую пропасть.

В результате падения, девушка вылетела через лобовое стекло и получила серьезные ранения. Падение было настолько серьезным, что на автомобиле не осталось живого места. Собака находившаяся в салоне отделалась испугом.

На место событий прибыли полицейские и медики. Потерпевшие были госпитализированы.

Фото: facebook.com/sanmiguelcountysheriff

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в беларуси произошло возгорание на территории нефтезавода. Сообщается, что во время запуска установки замедленного коксования на территории завода произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. На место событий поспешили сотрудники пожарной службы. Они локализовали, а затем и полностью ликвидировали пожар. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Пермском крае России пешеходный мост упал на автомобили. По предварительной информации, водитель грузовика задел своим прицепом сооружение. В результате происшествия пострадали два человека. Они получили серьезные травмы и скончались на месте.

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