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Главная Новости Мир США В США автомобиль с людьми внутри сорвался в 120-метровую пропасть (ФОТО)
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В США автомобиль с людьми внутри сорвался в 120-метровую пропасть (ФОТО)

После падения на автомобиле не осталось живого места

сегодня, 15:01
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки автомобиль сорвался в пропасть. Об этом сообщает издание ТСН. 

В США автомобиль с людьми внутри сорвался в 120-метровую пропасть (ФОТО)

В США автомобиль с людьми сорвался в пропасть. Фото: facebook.com/sanmiguelcountysheriff

Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Колорадо на перевале "Чёрный медведь". Сообщается, что в транспортном средстве находилось два человека и собака. 

Во время поездки девушки поняли, что свернули не туда и попытались развернуться в обратную сторону. Одна из них вышла и машины, чтобы координировать действия. Не рассчитав габариты автомобиля,  водитель не справилась с управлением и сорвалась в 120-метровую пропасть. 

В результате падения, девушка вылетела через лобовое стекло и получила серьезные ранения. Падение было настолько серьезным, что на автомобиле не осталось живого места. Собака находившаяся в салоне отделалась испугом. 

На место событий прибыли полицейские и медики. Потерпевшие были госпитализированы. 

В США автомобиль с людьми внутри сорвался в 120-метровую пропасть (ФОТО) - фото 2

Фото: facebook.com/sanmiguelcountysheriff

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в беларуси произошло возгорание на территории нефтезавода. Сообщается, что во время запуска установки замедленного коксования на территории завода произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. На место событий поспешили сотрудники пожарной службы. Они локализовали, а затем и полностью ликвидировали пожар. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Пермском крае России пешеходный мост упал на автомобили. По предварительной информации, водитель грузовика задел своим прицепом сооружение. В результате происшествия пострадали два человека. Они получили серьезные травмы и скончались на месте. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/auto/news/avto_mir/v-ssha-ford-bronco-s-devushkoy-i-sobakoy-sorvalis-s-gory-v-120-metrovuyu-propast-1877320.html
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