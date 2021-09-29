В Беларуси вспыхнул пожар на территории нефтезавода (ВИДЕО)



















В Беларуси на нефтезаводе вспыхнул пожар. Об этом сообщает издание "Корреспондент".

Пожар на нефтезаводе. Фото: mchs.gov.by

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 28 сентября в беларусском городе Новополоцк, что в Витебской области. Сообщается, что на нефтезаводе Нафтан произошло возгорание.

На место происшествия поспешили сотрудники пожарной службы.

По информации МЧС республики, при запуске установки замедленного коксования на территории завода произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Произошло возгорание на отметке +3 метра.

Огонь удалось локализовать и полностью ликвидировать. Тушениям возгорания занимались 58 пожарных. Было задействовано 15 единиц спецтехники.

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