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В Беларуси вспыхнул пожар на территории нефтезавода (ВИДЕО)

На территории завода произошел выход дизельного топлива

сегодня, 10:18
Автор:

Денис Подставной








В Беларуси на нефтезаводе вспыхнул пожар. Об этом сообщает издание "Корреспондент".

В Беларуси вспыхнул пожар на территории нефтезавода (ВИДЕО)

Пожар на нефтезаводе. Фото: mchs.gov.by

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 28 сентября в беларусском городе Новополоцк, что в Витебской области. Сообщается, что на нефтезаводе Нафтан произошло возгорание. 

На место происшествия поспешили сотрудники пожарной службы. 

По информации МЧС республики, при запуске установки замедленного коксования на территории завода произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Произошло возгорание на отметке +3 метра.

Огонь удалось локализовать и полностью ликвидировать. Тушениям возгорания занимались 58 пожарных. Было задействовано 15 единиц спецтехники. 

Ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в России пешеходный мост упал на проезжающие автомобили. Согласно предварительным данным, сооружение рухнуло после того, как её задел водитель самосвала своим кузовом. Конструкция упала на два транспортных средства. В результате происшествия погибли два человека в двух автомобилях. На место прибыли полицейские и сотрудники спасательной службы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Швеции произошел взрыв в многоэтажке. После взрыва последовал пожар. Дым окутал несколько подъездов. Взрывом оказались повреждены несколько квартир и лестничных пролетов здания. Некоторые жильцы выбирались из окон. Прибывшие на место инцидента спасатели провели эвакуацию. В результате происшествия пострадали десятки человек. Причина взрыва устанавливается. 



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Источник: https://korrespondent.net/world/4401534-v-belarusy-proyzoshel-pozhar-na-neftezavode
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