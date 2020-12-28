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В США бездомный вытащил из горящего приюта животных: фото героя облетело Сеть

Бездомного из Атланты прозвали героем за спасение животных

сегодня, 16:14
Автор:

Мокрик Анастасия

В Атланте бездомный совершил невероятно смелый поступок, тем самым помог выжить животным. Их жизнь буквально висела на волоске, пока бесстрашный мужчина не вытащил бедняг из огня. Об этом пишет W-Underdogs в Facebook.

В США бездомный вытащил из горящего приюта животных: фото героя облетело Сеть

ФОТО: Из открытых источников

В тот день в приюте для животных случился пожар. На тот момент там никого не было — волонтеры как раз ушли за пожертвованиями. Находящийся неподалеку бездомный по имени Кит Уокер, заметил, что из здания идёт дым. Подойдя ближе, он понял, что внутри произошел пожар и, вероятно, там находятся животные и сотрудники приюта. Перед ним встало важное решение о том, пройти ли мимо, или же помочь. Но времени на раздумья не было совсем. 

Рискуя жизнью, мужчина все же вошел в горящее здание, и вытащил буквально из огня животных, у которых, казалось бы, шансов на спасения практически не было. Свой поступок он объяснил тем, что его лучшим другом является его собака. Он также отметил, что входить в горящий дом было страшно, но поступить иначе он не мог.

В США бездомный вытащил из горящего приюта животных: фото героя облетело Сеть - фото 2

Пожарная служба определила, что причиной случившегося стали неполадки с электричеством, и, к счастью, им удалось ликвидировать возгорание.

Владельцы приюта и все горожане прозвали Кита настоящим героем. В сети была опубликована фотография "ангела хранителя" животных, где он вместе со своей собакой по кличке Браво. 

В США бездомный вытащил из горящего приюта животных: фото героя облетело Сеть - фото 3

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Австралии коала пробралась в дом и залезла на рождественскую ёлку, а также о том, что 7-летний мальчик вытащил сестру из пожара, потому что его "разбудил Бог".



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Источник: https://edition.cnn.com/2020/12/27/us/homeless-man-animal-shelter-fire-trnd/index.html
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