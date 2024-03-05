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В США готовят компромиссный вариант законопроекта о помощи Украине: есть ли повод для беспокойства

Украина может получить намного меньше финансирования от США, чем предполагалось

сегодня, 06:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Спикер палаты представителей США Майк Джонсон начал обсуждать с конгрессменами компромиссный вариант законопроекта, включающего помощь Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

В США готовят компромиссный вариант законопроекта о помощи Украине: есть ли повод для беспокойства

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в этом документе Украине предлагается выделить на более чем $10 млрд меньше денег: $47,69 млрд против ранее задуманных $60,06 млрд.

Кроме того, в законопроект, по просьбе республиканцев, включили меры по ужесточению контроля на границе с Мексикой, в рамках которой мигрантам придется дожидаться решений американского иммиграционного суда за пределами США.

Процесс планируют завершить к середине марта, сторонники плана республиканцы полагают, что он позволит ему дойти до голосования — даже это рискует вызвать негативную реакцию со стороны крайне правых членов или даже проголосовать за его отстранение от должности спикера.

Авторы материала отмечают, проведение закона через Палату представителей остается чрезвычайно сложной задачей. Кроме того, для его принятия потребуется широкая поддержка демократов — а это непростая задача, учитывая, что пакет включает новые пограничные ограничения и помощь Израилю, что, вероятно, не устроит "левых".

Читайте также на портале "Комментарии" — помощь Украине со стороны США, к сожалению, стала заложницей внутриполитической борьбы в контексте намеченных на ноябрь выборов. Спикер Палаты представителей (нижняя палата парламента) Майк Джонсон, подконтрольный экс-президенту Дональду Трампу (который, похоже, станет главным кандидатом от Республиканской партии), затягивает процесс вынесения законопроекта о внешней помощи в зал заседаний. И это при том, что Сенат поддержал данный документ еще в середине февраля. Что происходит и почему? Какие есть варианты развития событий? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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