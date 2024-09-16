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В США идентифицировали подозреваемого в вероятной попытке убийства Трампа: есть ли связь с Украиной

По информации CNN, подозреваемый в предполагаемом покушении на Трампа поддерживал Украину

сегодня, 07:18
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Кравцев Сергей

В ФБР идентифицировали подозреваемого в деле о второй попытке покушения на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа как 58-летнего Райана Рута. В его прошлом – восемь арестов, вероятно, за незначительные правонарушения. Райан Уэсли Рут выражал в соцсетях поддержку Украине после полномасштабного вторжения России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканал "CNN".

В США идентифицировали подозреваемого в вероятной попытке убийства Трампа: есть ли связь с Украиной

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ в этой информации ссылается на три источника в правоохранительных органах.

Специальная группа Конгресса по расследованию первой попытки убийства Дональда Трампа требует брифинга с Секретной службой после воскресного инцидента в гольф-клубе Трампа во Флориде.

По словам источников, представители разведки США недавно проинформировали представителей кампании Трампа о новых настораживающих сигналах того, что Иран планирует усилить нападения на бывшего президента и его окружения.

Сам же Дональд Трамп заявил в электронном письме по сбору средств, что после инцидента во Флориде его "решительность стала еще сильнее".

Напомним, вблизи гольф-клуба, в котором присутствовал кандидат в президенты США Дональд Трамп, произошла стрельба. Как сообщили в Секретной службе, бывший президент не пострадал и находится в безопасности.

Одной из первых о стрельбе сообщила конгрессменка от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. По ее словам, на "Трампа снова было совершено покушение". Представитель президентской кампании Трампа Стивен Чунг рассказал, что "находится в безопасности после того, как рядом с ним раздались выстрелы".

Спикер Секретной службы Энтони Гульелми выступил с заявлением, в котором рассказал, что инцидент произошел около 14:00 по местному времени у поля для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич в штате Флорида.




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