logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Вблизи Трампа произошла стрельба: детали инцидента
commentss НОВОСТИ Все новости

Вблизи Трампа произошла стрельба: детали инцидента

Недалеко от Дональда Трампа были слышны выстрелы.

сегодня, 22:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Вблизи гольф-клуба, в котором присутствовал кандидат в президенты США Дональд Трамп, произошла стрельба. Как сообщили в Секретной службе, бывший президент не пострадал и находится в безопасности.

Вблизи Трампа произошла стрельба: детали инцидента

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Одной из первых о стрельбе сообщила конгрессменка от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. По ее словам на "Трампа снова было совершено покушение". Представитель президентской кампании Трампа Стивен Чунг рассказал, что "находится в безопасности после того, как рядом с ним раздались выстрелы".

Спикер Секретной службы Энтони Гульелми выступил с заявлением, в котором рассказал, что инцидент произошел около 14:00 по местному времени у поля для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич в штате Флорида.

Впоследствии Секретная служба отметила, что стрельба произошла за пределами площадки для гольфа, а подозреваемого в стрельбе задержали. Правоохранители в кустах рядом с местом инцидента обнаружили автомат АК-47.

В Белом доме опубликовали заявление, что "Президент и вице-президент были проинформированы об инциденте на Trump International Golf Club, где бывший президент Трамп играл в гольф. Они с облегчением узнали, что он в безопасности".

Секретная служба уже давно обеспокоена уязвимостью Трампа на полях для гольфа, которые остаются открытыми для посетителей и часто находятся вблизи мест с интенсивным движением людей.

Напомним, что два месяца назад, 13 июля, на Трампа было совершено покушение во время его выступления на митинге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал новое заявление о войне в Украине

Также "Комментарии" писали о Папе Римском, который рассказал, за кого нужно голосовать на выборах в США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости