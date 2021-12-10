В США изготовили пирожное с каннабисом

Компания по производству каннабиса ярко отметила Национальный день брауни "крупнейшим из когда-либо изготовленных пирожных с добавлением марихуаны". Об этом сообщает американское издание АР News. MariMed Inc. Об сообщила, что массивное кондитерское изделие имеет площадь 0,9 на 0,9 метра и высоту 38 сантиметров. Весит брауни 385 килограммов. А содержит 20 г марихуаны.

Каннабис - фото из открытых источников

Брауни было изготовлено также в честь запуска новой линейки продуктов, содержащих каннабис, под названием Bubby's Baked. Представитель компании Говард Шактер сообщил, что пирожное будет направлено в Милдборо и продано местному заказчику. Относительно того, что заказчик будет делать с пирожным, комментарии отсутствуют. Стоимость брауни еще не определена.

Напомним, канадская военная, которая кормила своих сослуживцев кексами с каннабисом во время учений с боевой огнестрельным оружием, теперь может быть приговорена к пяти годам тюремного заключения. Бомбардировщица Челси Когсвелл была признана виновной в применении "ядовитой штуки" восьми солдатам, а также в бесчестном поведении. Солдаты рассказывали, что чувствовали себя пьяными и сбитыми с толку, держа в руках оружие после того, как съели пирожные в 2018 году. Преступление произошло за три месяца до того, как каннабис был легализован по всей Канаде.

Военный судья-командир Сандра Суксторф объявила решение в среду. Она сказала, что прокуратура вне всяких разумных сомнений доказала, что пострадавшие солдаты ели каннабис с кексов, которые военная сознательно дала им. Странный случай произошел в результате инцидента в Центре боевой подготовки в CFB Gagetown в провинции Нью-Брансуик. Прокуроры на ее военном процессе утверждали, что Когсуелл добавила еще большей опасности и без того опасную ситуацию, когда она раздавала шоколадные кексы, отвечая за столовую во время полевых учений.

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