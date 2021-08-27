В США кандидата в губернаторы арестовали за похищение женщины: что рассказала жертва

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Козлова Альбіна
Пол Тэй, выдвинувший свою кандидатуру на пост губернатора Оклахомы, подозревается в изнасиловании, нападении и похищении женщины. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Талсы в Facebook.
Пол Тей - кандидат в губернаторы Оклахомы, фото Tulsa World
Известно, что 23 августа в подразделение полиции специальных жертв Департамента полиции Талсы обратилась женщина с заявлением на 58-летнего Пола Тея.
Потерпевшая искала работу и увидела заманчивое объявление о работе в предвыборном штабе Пола Тея. В объявлении сообщалось, что рабочих обеспечат жильем и зарплатой. Женщина откликнулась на объявление. Пол предложил забрать кандидатку на вакансию в городке Бетани.
Оттуда мужчина поехал в Талсы, а не в Оклахома-Сити. Женщина хотела выйти из авто, но мужчина ударил ее и запер внутри авто пока заправлял автомобиль бензином. Затем Пол отвез ее к себе домой и пытался заняться с женщиной сексом. В конце изнасиловал ее неестественным путем.
Мужчина удерживал потерпевшую в доме в течение суток. Известно, что ей удалось спастись, когда она убедила Пола отвезти ее в магазин якобы за покупками средств гигиены.
В магазине потерпевшая попросила помощи у продавца, который вызвал полицию. Пола полицейские задержали на стоянке.
В комментариях к посту американцы постились фото этого человека, который ходит по улицам в каске и увешанный плакатами, демонстрируя неприличные жесты.
Известно, что местные детективы нашли одежду жертвы в доме подозреваемого. Пола отвезли в тюрьму округа Талса. Полиция ищет главную улику — объявление о найме на работу.
Как сообщал портал "Комментарии", одного из чиновников США обвинили в домогательствах к женщинам. В отставку подал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Известно, что прокуратура сообщила ему о подозрениях в сексуальных домогательствах к 11 женщинам.
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