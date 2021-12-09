В США казнят мужчину, который 36 лет назад выстрелил в учителя

В четверг, 9 декабря, в штате Оклахома готовили казнь заключенного мужчины, стрелявшего в 1985 году в школьного учителя. Мужчине уколят смесь наркотиков. Об этом сообщает АР.



Мужчину приговорили к смертной казни, фото из открытых источников

Известно, что 79-летний Биглер Стоуффер получит смертельную инъекцию в пенитенциарном учреждении Оклахома в Макалестере. Ранее он заявлял о своей невиновности в вооруженном нападении в 1985 году. Тогда от огнестрельных ранений скончалась учительница Линда Ривз. Остальные получили серьезные ранения.

Стауффер был приговорен к смертной казни в 2003 году после того, как его первый тюремный приговор и смертный приговор были отменены. Во время слушания комиссии по условно-досрочному увольнению в прошлом месяце он сказал, что его не было в доме, когда Линду Ривз застрелили. Один из присутствующих на месте преступления мужчин, который возобновился после ранения, еще тогда дал показания против Стоуффера.

Прокуроры сказали, что Стоуффер пошел домой, чтобы одолжить пистолет у Айвенса, затем смертельно застрелил Ривз и ранил Айвенса, чтобы получить доступ к полису страхования его жизни на 2 миллиона долларов. В это время Стауффер встречался с бывшей женой Айвенса.

Казни в Оклахоме обычно проводят вечером, но тюремные чиновники перенесли казнь Стауффера на 10 утра, сообщил спикер Департамента исправительных работ Джош Уорд.

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