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В США казнят мужчину, который 36 лет назад выстрелил в учителя

В США казнят мужчину, который убил женщину и ранил нескольких человек

сегодня, 16:22
Автор:

Козлова Альбіна
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В четверг, 9 декабря, в штате Оклахома готовили казнь заключенного мужчины, стрелявшего в 1985 году в школьного учителя. Мужчине уколят смесь наркотиков. Об этом сообщает АР.

В США казнят мужчину, который 36 лет назад выстрелил в учителя

Мужчину приговорили к смертной казни, фото из открытых источников

Известно, что 79-летний Биглер Стоуффер получит смертельную инъекцию в пенитенциарном учреждении Оклахома в Макалестере. Ранее он заявлял о своей невиновности в вооруженном нападении в 1985 году. Тогда от огнестрельных ранений скончалась учительница Линда Ривз. Остальные получили серьезные ранения.

Стауффер был приговорен к смертной казни в 2003 году после того, как его первый тюремный приговор и смертный приговор были отменены. Во время слушания комиссии по условно-досрочному увольнению в прошлом месяце он сказал, что его не было в доме, когда Линду Ривз застрелили. Один из присутствующих на месте преступления мужчин, который возобновился после ранения, еще тогда дал показания против Стоуффера.

Прокуроры сказали, что Стоуффер пошел домой, чтобы одолжить пистолет у Айвенса, затем смертельно застрелил Ривз и ранил Айвенса, чтобы получить доступ к полису страхования его жизни на 2 миллиона долларов. В это время Стауффер встречался с бывшей женой Айвенса.

Казни в Оклахоме обычно проводят вечером, но тюремные чиновники перенесли казнь Стауффера на 10 утра, сообщил спикер Департамента исправительных работ Джош Уорд.

Как сообщал портал "Комментарии", в США Омикрон обнаружили у вакцинированного пациента. Вирусом инфицировался прилетевший из Африки американец. Отмечается, что пациент был вакцинирован двумя дозами. По данным представителей здравоохранения, пациент получил положительный результат теста спустя неделю со дня прибытия в США.



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Источник: https://apnews.com/article/executions-oklahoma-oklahoma-city-mcalester-010c24e70725c52f787f9fdb7d73cbf9
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