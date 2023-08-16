В США критикуют Россию за усиление военного сотрудничества с азиатской страной

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Slava Kot
Представитель США Ведант Пател. Фото из открытых источников
Представитель Госдепартамента Ведант Пател отреагировал на последние визиты представителей РФ в КНДР и заявил, что дальнейшее усиление сотрудничества между странами нарушает резолюцию ООН. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
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Представитель США заявил, что если РФ и Северная Корея достигнут договоренностей по оружию, то нарушат резолюции ООН, запрещающие такое сотрудничество с КНДР.
"Любое сотрудничество в сфере безопасности или соглашение по оружию между Северной Кореей и Россией, безусловно, нарушит ряд резолюций Совбеза ООН", — говорит Пател.
Спикер Госдепартамента указал, что Россия во время своей агрессивной войны против Украины возлагается на государства, являющиеся изгнанниками для мирового сообщества, прежде всего это касается Ирана и Северной Кореи. Кроме того, Ведант Пател сообщил, что руководство Кремля пытается усилить такой тип военного сотрудничества с КНДР.
Также "Комментарии" писали, что фабрика крупнейшего в мире производителя подшипников SKF была атакована российскими ракетами. В результате агрессивных действий российских военных погибли три человека на шведском заводе в Украине. Это произошло во время масштабных ночных обстрелов, когда россияне выпустили ракеты по Днепру, Львову и Луцку.
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