Представитель США Ведант Пател. Фото из открытых источников

Представитель Госдепартамента Ведант Пател отреагировал на последние визиты представителей РФ в КНДР и заявил, что дальнейшее усиление сотрудничества между странами нарушает резолюцию ООН. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

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Представитель США заявил, что если РФ и Северная Корея достигнут договоренностей по оружию, то нарушат резолюции ООН, запрещающие такое сотрудничество с КНДР.

"Любое сотрудничество в сфере безопасности или соглашение по оружию между Северной Кореей и Россией, безусловно, нарушит ряд резолюций Совбеза ООН", — говорит Пател.

Спикер Госдепартамента указал, что Россия во время своей агрессивной войны против Украины возлагается на государства, являющиеся изгнанниками для мирового сообщества, прежде всего это касается Ирана и Северной Кореи. Кроме того, Ведант Пател сообщил, что руководство Кремля пытается усилить такой тип военного сотрудничества с КНДР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский чиновник сказал, сколько средств США тратят на Украину. По его словам, таким образом украинцы защищают Соединенные Штаты. Украинская армия уничтожает российскую армию без американских солдат на поле боя, объясняет американцам чиновник о необходимости выделять больше денег из бюджета США для Украины.

Также "Комментарии" писали, что фабрика крупнейшего в мире производителя подшипников SKF была атакована российскими ракетами. В результате агрессивных действий российских военных погибли три человека на шведском заводе в Украине. Это произошло во время масштабных ночных обстрелов, когда россияне выпустили ракеты по Днепру, Львову и Луцку.