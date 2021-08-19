В США лесные пожары уничтожают всё на своем пути: эвакуированы тысячи человек (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки продолжают полыхать леса. Об этом сообщает издание ТСН.

Крупный лесной пожар в США. Фото: Reuters

В американской Калифорнии до сих пор не могут обуздать крупнейший лесной пожар за всю историю штата. Ему дали название "Дикси". Как стало известно, на данный моменту же несколько населённых пунктов являются полностью выжженными. Около десяти тысяч местных жителей покинули свои дома, которые расположены в опасных районах.





Сообщается, что за последние сутки территория охваченная огнем увеличилась до 230 тысяч гектаров. В ликвидации возгораний принимают участие несколько тысяч сотрудников пожарной службы. Они борются с пламенем круглосуточно, однако пожар не удаётся локализовать.

Согласно оценкам специалистов, в зоне риска оказываются еще около 15 тысяч домов.

В Сети продолжают появляться фотографии с места событий.





Фото: Reuters.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Гаити после землетрясения обрушился шторм под названием "Грейс". Сообщается, что стихия разбушевалась на юго-западе страны, который серьезно пострадал после землетрясения, что прошло на выходных. Из-за стихии власти приостановили поисково-спасательные операции. Число жертв увеличилось почти до двух тысяч и еще многие получили ранения различной степени тяжести. Некоторым гражданам приходилось ждать медицинской помощи лежа на улице. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что во Франции с большой скоростью распространяются лесные пожары. Пламенем оказались охвачены уже семь тысяч гектаров земли. Стихия уже унесла жизни двух человек еще многие пострадали. Большинство из потерпевших отравились дымом. Несколько пожарных получили ранения легкой степени тяжести. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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