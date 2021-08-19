logo
Русский Українська

BTC/USD

44269.04

ETH/USD

2984.42

LTC/USD

164.39

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США В США лесные пожары уничтожают всё на своем пути: эвакуированы тысячи человек (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В США лесные пожары уничтожают всё на своем пути: эвакуированы тысячи человек (ФОТО)

В зоне риска оказываются еще около 15 тысяч домов

сегодня, 13:33
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки продолжают полыхать леса. Об этом сообщает издание ТСН. 

В США лесные пожары уничтожают всё на своем пути: эвакуированы тысячи человек (ФОТО)

Крупный лесной пожар в США. Фото: Reuters

В американской Калифорнии до сих пор не могут обуздать крупнейший лесной пожар за всю историю штата. Ему дали название "Дикси". Как стало известно, на данный моменту же несколько населённых пунктов являются полностью выжженными. Около десяти тысяч местных жителей покинули свои дома, которые расположены в опасных районах. 

В США лесные пожары уничтожают всё на своем пути: эвакуированы тысячи человек (ФОТО) - фото 2

Сообщается, что за последние сутки территория охваченная огнем увеличилась до 230 тысяч гектаров. В ликвидации возгораний принимают участие несколько тысяч сотрудников пожарной службы. Они борются с пламенем круглосуточно, однако пожар не удаётся локализовать. 

Согласно оценкам специалистов, в зоне риска оказываются еще около 15 тысяч домов. 

В Сети продолжают появляться фотографии с места событий. 

В США лесные пожары уничтожают всё на своем пути: эвакуированы тысячи человек (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на Гаити после землетрясения обрушился шторм под названием "Грейс". Сообщается, что стихия разбушевалась на юго-западе страны, который серьезно пострадал после землетрясения, что прошло на выходных. Из-за стихии власти приостановили поисково-спасательные операции. Число жертв увеличилось почти до двух тысяч и еще многие получили ранения различной степени тяжести. Некоторым гражданам приходилось ждать медицинской помощи лежа на улице. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что во Франции с большой скоростью распространяются лесные пожары. Пламенем оказались охвачены уже семь тысяч гектаров земли. Стихия уже унесла жизни двух человек еще многие пострадали. Большинство из потерпевших отравились дымом. Несколько пожарных получили ранения легкой степени тяжести. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/svit/krupneyshiy-pozhar-v-istorii-shtata-v-kalifornii-evakuiruyut-tysyachi-lyudey-1849504.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ