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В США лесным пожаром был уничтожен целый город (ФОТО)

Данный пожар стал шестым по величине за всю историю штата

сегодня, 17:19
Автор:

Денис Подставной

Лесные пожары в Соединённых Штатах Америки уничтожают целые города. Об этом сообщает издание Apnews.

В США лесным пожаром был уничтожен целый город (ФОТО)

В США лесной пожар уничтожил город. Фото: AP Photo/Noah Berger

В американском штате Калифорния продолжают бушевать лесные пожары. Как стало известно, огнем оказался охвачен небольшой город под названием Гринвилл, который находится на севере штата. 

В США лесным пожаром был уничтожен целый город (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/stuartpalley.

Пламенем оказалось уничтожена большая часть его исторического центра, а также жилые кварталы. Данный пожар стал шестым по величине за всю историю штата.

В Сети появились фото и видео на которых запечатлены катастрофические последствия разбушевавшейся стихии. 

В США лесным пожаром был уничтожен целый город (ФОТО) - фото 3

Фото: twitter.com/stuartpalley.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на севере Калифорнии (США) продолжают бушевать стихия. Сообщается, что огнем было выжжено около 100 гектаров земли. Десятки тысяч местных жителей вынуждены покинуть свои дома и отправится в безопасные районы. На борьбу с пламенем брошены около пяти тысяч пожарных. Отмечается, что лесным пожарам удается быстро распространятся благодаря сильному порывистому ветру. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Греции продолжатся лесные пожары. Огонь уже подбирается к столице страны и из пригородов эвакуируют население. К северу от Афин было зафиксировано около 80 очагов возгорания. В медицинские учреждения поступают люди с проблемами с дыханием из-за густого дыма. Власти вывезли все ценные предметы из бывшего загородного дворца греческих королей. Из-за огня заблокированы некоторые автодороги. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://apnews.com/article/fires-environment-and-nature-california-13faa6976260a4a9e10906c70b4ed2d0
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