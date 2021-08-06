В США лесным пожаром был уничтожен целый город (ФОТО)

Лесные пожары в Соединённых Штатах Америки уничтожают целые города. Об этом сообщает издание Apnews.

В США лесной пожар уничтожил город. Фото: AP Photo/Noah Berger

В американском штате Калифорния продолжают бушевать лесные пожары. Как стало известно, огнем оказался охвачен небольшой город под названием Гринвилл, который находится на севере штата.

Фото: twitter.com/stuartpalley.



Пламенем оказалось уничтожена большая часть его исторического центра, а также жилые кварталы. Данный пожар стал шестым по величине за всю историю штата.

В Сети появились фото и видео на которых запечатлены катастрофические последствия разбушевавшейся стихии.





Фото: twitter.com/stuartpalley.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на севере Калифорнии (США) продолжают бушевать стихия. Сообщается, что огнем было выжжено около 100 гектаров земли. Десятки тысяч местных жителей вынуждены покинуть свои дома и отправится в безопасные районы. На борьбу с пламенем брошены около пяти тысяч пожарных. Отмечается, что лесным пожарам удается быстро распространятся благодаря сильному порывистому ветру. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Греции продолжатся лесные пожары. Огонь уже подбирается к столице страны и из пригородов эвакуируют население. К северу от Афин было зафиксировано около 80 очагов возгорания. В медицинские учреждения поступают люди с проблемами с дыханием из-за густого дыма. Власти вывезли все ценные предметы из бывшего загородного дворца греческих королей. Из-за огня заблокированы некоторые автодороги. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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