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Главная Новости Мир США В США продолжают бушевать лесные пожары: огонь вытесняет людей из своих домов (ФОТО)
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В США продолжают бушевать лесные пожары: огонь вытесняет людей из своих домов (ФОТО)

Огню удается быстро распространятся

сегодня, 20:10
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки продолжают бушевать лесные пожары. Об этом сообщает издание УНИАН.

В США продолжают бушевать лесные пожары: огонь вытесняет людей из своих домов (ФОТО)

Сильные лесные пожары в США. Фото: REUTERS.

Уже на протяжении нескольких дней лес продолжает гореть на севере американского штата Калифорния. Огню удается быстро распространятся благодаря сильному порывистому ветру, а также жаркой и сухой погоде. 

В США продолжают бушевать лесные пожары: огонь вытесняет людей из своих домов (ФОТО) - фото 2

Фото: REUTERS.

На данный момент стихия уже заставила покинуть свои дома десятки тысяч местных жителей, а также уничтожила десятки сооружений. Земля была выжжена на площади около 100 гектаров. 

Ликвидацией возгораний занимаются около пяти тысяч сотрудников пожарной службы. Согласно данным синоптиков, в данном регионе и дальше будет наблюдаться засушливая и жаркая погода. Это может усугубить ситуацию. 

В Сети появляются фото с места событий, на которых запечатлена бушующая стихия. 

В США продолжают бушевать лесные пожары: огонь вытесняет людей из своих домов (ФОТО) - фото 3

Фото: REUTERS.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Греции разгорелись лесные пожары. Огонь уже подобрался к столице страны. В пригородах, которые находятся в двух десятках километров от Афин уже происходит эвакуация населения. Из-за густого дыма в больницы поступают пострадавшие с проблемами дыхания. Из-за стихии была нарушена работа поездов, а также перекрыты некоторые автодороги. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в российской республике Башкортостан сильными порывами ветра срывало крыши с многоквартирных домов и супермаркетов. Сообщается, что скорость ветра достигала 22 метров в секунду. Одна из крыш, которую сорвало с магазина повредила несколько автомобилей. В Сети появились видео на которых запечатлена бушующая стихия. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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