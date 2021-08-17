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В США малыш случайно застрелил свою мать

Мужчина, который принимал участие в видеоконференции, заявил, что увидел на заднем плане малыша и услышал выстрел

сегодня, 05:00
Автор:

Ольга Чародий

В американском штате Флорида во время видеоконференции в Zoom в участницу звонка был осуществлен выстрел.

В США малыш случайно застрелил свою мать

Убили женщину (фото из открытых источников)

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Мужчина, который принимал участие в видеоконференции, заявил, что увидел на заднем плане малыша и услышал выстрел. Офицеры и парамедики обнаружили женщину с огнестрельным ранением в голову, спасти ее не удалось.

"Следователи установили, что травмы нанес малыш, который нашел заряженный пистолет, брошенный в квартире взрослым", — отметили в полиции.

Убитая — 21-летняя женщина была матерью ребенка, который выстрелил из пистолета. В полиции заявили, что пистолет принадлежит отцу двух маленьких детей, они в результате инцидента не пострадали. Обвинение пока никому не предъявлено.

Напомним, в Соединённых Штатах Америки в школе убили ребёнка. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на полицию. Как стало известно,  инцидент произошел 13 августа, в одной из средних школ города Альбукерке, что в штате Нью-Мексико. Сообщается, что между двумя учениками на перемене произошел конфликт, в  ходе которого один из подростков начал стрельбу и убил второго. В результате инцидента погиб 13-летний мальчик. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали стрелка. На данный момент полицейскими устанавливаются все обстоятельства преступления. Также выясняется то, где подросток мог раздобыть оружие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Флорида маленький ребёнок застрелил свою мать. В этот момент она разговаривала по видеосвязи со своими коллегами. 


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Источник: https://www.nbcnews.com/news/us-news/toddler-shoots-kills-mom-during-video-call-after-finding-gun-n1276722
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