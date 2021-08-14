В США ребёнка застрелили прямо в школе (ФОТО)



















В Соединённых Штатах Америки в школе убили ребёнка. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на полицию.

В США застрелили школьника Фото: wokv.com.

Как стало известно, инцидент произошел 13 августа, в одной из средних школ города Альбукерке, что в штате Нью-Мексико. Сообщается, что между двумя учениками на перемене произошел конфликт, в ходе которого один из подростков начал стрельбу и убил второго.

В результате инцидента погиб 13-летний мальчик. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали стрелка. На данный момент полицейскими устанавливаются все обстоятельства преступления. Также выясняется, то, где подросток смог раздобыть оружие.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Флорида маленький ребёнок застрелил свою мать. В этот момент она разговаривала по видеосвязи со своими коллегами. В какой-то момент раздался хлопок, и женщина упала замертво. В правоохранительные органы обратился один из участников видеоконференции. На данный момент устанавливаются все обстоятельства событий. Предположительно оружие принадлежало отцу ребёнка. Подробно об этом читайте в нашем материале.





Также портал "Комментарии" информировал о том, что в британском городе Плимут мужчина расстрелял несколько человек. Сообщается, что злоумышленник убил женщину и её ребёнка, а затем вышел на улицу и по пути в парк стрелял в прохожих. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством. В результате происшествия погибли по меньшей мере шестеро человек. На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Подробнее читайте в нашей статье.





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