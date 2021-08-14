В США ребёнка застрелили прямо в школе (ФОТО)

BTC/USD
47574.66
ETH/USD
3302.96
LTC/USD
188.16
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
31.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
В Соединённых Штатах Америки в школе убили ребёнка. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на полицию.
В США застрелили школьника Фото: wokv.com.
Как стало известно, инцидент произошел 13 августа, в одной из средних школ города Альбукерке, что в штате Нью-Мексико. Сообщается, что между двумя учениками на перемене произошел конфликт, в ходе которого один из подростков начал стрельбу и убил второго.
В результате инцидента погиб 13-летний мальчик. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали стрелка. На данный момент полицейскими устанавливаются все обстоятельства преступления. Также выясняется, то, где подросток смог раздобыть оружие.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости