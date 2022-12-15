В США может появиться новый штат. Правительство проголосовало за новый закон

Палата представителей США 15 декабря проголосовала за новый закон о статусе Пуэрто-Рико. Таким образом жители Карибского острова смогут определить свое будущее на обязательном референдуме, относительно того, получить полную независимость, быть суверенной страной в свободной ассоциации с США или стать полноценным 51-м штатом и войти в состав США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Post.

К США может присоединиться еще один штат. Фото: из открытых источников

Пуэрто-Рико является территорией США с 1898 года, однако 3,2 млн. его жителей, которые являются гражданами США, однако не имеют права голоса на президентских выборах, не платят налог и не могут участвовать в программах помощи США.

Законопроект HR 8393 был создан в сотрудничестве с демократической Нидией Веласкес и комиссаром-резидентом Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес-Колонном. Впервые он был одобрен Комитетом по природным ресурсам Палаты представителей в июле. 15 декабря Палата представителей рассмотрела законопроект и голосовала за него. Теперь законопроект должен попасть на стол президента США Джо Байдена.

"После 124 лет колониализма пуэрториканцы заслуживают справедливого, прозрачного и демократического процесса, чтобы наконец решить вопрос статуса", — написала Веласкес в Twitter.

Лидер большинства Палаты представителей Стени Хойер назвал такое решение историческим и поддержал законопроект.

"Этот исторический закон предоставит пуэрториканцам самоопределение, которого они заслуживают, и позволит им самим определять будущее своего острова", — сказал он. Стени Хойер.

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