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В США мужчина метнул "коктейль Молотова" в магазин (ВИДЕО)

Умышленный поджег произошел в городе Нью-Йорк

сегодня, 19:25
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки злоумышленник поджег магазин. Об этом пишет издание New York Post.

В США мужчина метнул "коктейль Молотова" в магазин (ВИДЕО)

Пожар в США. Фото: скриншот из видео

Происшествие случилось в американском городе Нью-Йорк. Сообщается, что в одном из местных магазинов между покупателем и продавцом произошел конфликт. После этого первый метнул в помещение бутылку с горючей жидкостью. 

Момент совершения преступления был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина у входа поджигает "коктейль Молотова", а затем бросает его внутрь магазина. 

В результате умышленного поджога пламя окутало зал в торговом заведении. Преступник намеревался метнуть в магазин и вторую бутылку, однако ему помешал прохожий. 

На место событий прибыли правоохранители, которым удалось задержать подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. 

Возгорание было полностью ликвидирован сотрудниками спасательной службы. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что во время перестрелки на кладбище в Испании погибли людиСогласно информации в СМИ, в связи с отмечаемым Днем всех святых у территории кладбища находилось много людей. В результате происшесвтия погибли по меньшей мере два человека. Кроме того, ранения различной тяжести получили еще несколько граждан. 

Также "Комментарии" писали о том, что в Великобритании два пассажирских поезда столкнулись неподалёку от города Солсбери. В результате аварии пострадали более десяти пассажиров. Также ранения получил машинист поезда. Мужчину зажало в кабине транспортного средства. Никто из потерпевших не получил тяжелых травм. Правоохранители устанавливают причины инцидента. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4412273-v-nui-yorke-mahazyn-podozhhly-kokteilem-molotova
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