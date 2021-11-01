В США мужчина метнул "коктейль Молотова" в магазин (ВИДЕО)

В Соединённых Штатах Америки злоумышленник поджег магазин. Об этом пишет издание New York Post.

Пожар в США. Фото: скриншот из видео

Происшествие случилось в американском городе Нью-Йорк. Сообщается, что в одном из местных магазинов между покупателем и продавцом произошел конфликт. После этого первый метнул в помещение бутылку с горючей жидкостью.

Момент совершения преступления был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина у входа поджигает "коктейль Молотова", а затем бросает его внутрь магазина.

В результате умышленного поджога пламя окутало зал в торговом заведении. Преступник намеревался метнуть в магазин и вторую бутылку, однако ему помешал прохожий.

На место событий прибыли правоохранители, которым удалось задержать подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель.

Возгорание было полностью ликвидирован сотрудниками спасательной службы.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что во время перестрелки на кладбище в Испании погибли люди. Согласно информации в СМИ, в связи с отмечаемым Днем всех святых у территории кладбища находилось много людей. В результате происшесвтия погибли по меньшей мере два человека. Кроме того, ранения различной тяжести получили еще несколько граждан.

Также "Комментарии" писали о том, что в Великобритании два пассажирских поезда столкнулись неподалёку от города Солсбери. В результате аварии пострадали более десяти пассажиров. Также ранения получил машинист поезда. Мужчину зажало в кабине транспортного средства. Никто из потерпевших не получил тяжелых травм. Правоохранители устанавливают причины инцидента.

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