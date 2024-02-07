В США мужчина нашел в гараже инертную ядерную ракету

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Slava Kot
В американском городе Белвью обнаружили инертную ядерную ракету, находившуюся в гараже умершего жителя штата Вашингтон. На место неожиданной находки прибыла группа саперов, осмотревшая ракету, способную нести ядерную боеголовку.
Ядерная ракета в воздухе. Фото из открытых источников
После смерти собственника или неуплаты аренды за гараж в США их выставляют на аукцион и продают с находящимся в середине имуществом. Один из таких гаражей приобрел американец, обнаруживший необычную находку и обратившийся в Национальный музей ВВС США, чтобы передать им ракету.
Сотрудники музея позвонили в полицию и вызвали в гараж из специалистов по взрывотехнической службе для проверки и возможной частичной эвакуации 150-тысячного города в случае опасностей.
Найдена инертная ядерная ракета в гараже в США
Также там добавили, что устройство не имело ракетного топлива, а ядерная боеголовка отсутствовала, а "по сути это означает, что предмет является артефактом без опасности взрыва".
Ракету времен холодной войны отреставрируют и передадут музею.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о списке из 10 стран, являющихся крупнейшими ядерными государствами мира, или приблизились к получению такого статуса.
Также "Комментарии" писали о бывшем президенте РФ Дмитрии Медведеве, который пригрозил ядерным оружием в случае, если украинские силы будут атаковать российские территории.
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