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В США мужчина нашел в гараже инертную ядерную ракету

После покупки гаража и пересмотра его содержимого житель США обнаружил ядерную ракету.

сегодня, 16:45
Автор:
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Slava Kot
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В американском городе Белвью обнаружили инертную ядерную ракету, находившуюся в гараже умершего жителя штата Вашингтон. На место неожиданной находки прибыла группа саперов, осмотревшая ракету, способную нести ядерную боеголовку.

В США мужчина нашел в гараже инертную ядерную ракету

Ядерная ракета в воздухе. Фото из открытых источников

После смерти собственника или неуплаты аренды за гараж в США их выставляют на аукцион и продают с находящимся в середине имуществом. Один из таких гаражей приобрел американец, обнаруживший необычную находку и обратившийся в Национальный музей ВВС США, чтобы передать им ракету.

Сотрудники музея позвонили в полицию и вызвали в гараж из специалистов по взрывотехнической службе для проверки и возможной частичной эвакуации 150-тысячного города в случае опасностей.

В США мужчина нашел в гараже инертную ядерную ракету - фото 2

Найдена инертная ядерная ракета в гараже в США

"Устройство действительно является Douglas AIR-2 F Genie (предварительное обозначение MB-1), неуправляемой ракетой "воздух-воздух", которая предназначена для переноса ядерной боеголовки W25 мощностью 1,5 кт", — сообщили в полицейском отчете после проверки.

Также там добавили, что устройство не имело ракетного топлива, а ядерная боеголовка отсутствовала, а "по сути это означает, что предмет является артефактом без опасности взрыва".

Ракету времен холодной войны отреставрируют и передадут музею.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о списке из 10 стран, являющихся крупнейшими ядерными государствами мира, или приблизились к получению такого статуса.

Также "Комментарии" писали о бывшем президенте РФ Дмитрии Медведеве, который пригрозил ядерным оружием в случае, если украинские силы будут атаковать российские территории.



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Источник: https://www.foxcarolina.com/2024/02/04/inert-nuclear-missile-found-garage-washington-state-home-police-say/
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