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В США мужчина оставил миллионное наследство своей собаке

Миллионы долларов и собственный трастовый фонд унаследовала собака одного из американцев

сегодня, 16:56
Автор:

Сергей Медведев

Любовь к домашним питомцам не знает границ. Помимо ласки, корма и внимания, хозяева порой идут на не совсем обычные проявления нежности. Так, в США бизнесмен решил оставить в наследство своей собаке пять миллионов долларов.

В США мужчина оставил миллионное наследство своей собаке

Собака-миллионер Лулу / фото Моя Планета

Любимая собака по кличке Лулу получила свой собственный трастовый фонд, в который ее владелец вложил около пяти миллионов долларов. Это стало известно при оглашении завещания, после того как он перешел в мир иной.

 Лулу – бордер-колли, ей 8 лет. Вместе со своим хозяином Биллом они жили в городке Нэшвилл, в штате Теннеси. У мужчины не было ни жены, ни детей, зато было достаточно много денег. Собака заменяла ему семью, поэтому все свое состояние он оставил на ее содержание. Мужчина умер в возрасте 84 лет а опекуном назначил свою подругу, которой 88 лет. Она, как правило, присматривала за животным во время отсутствия хозяина. Теперь она будет получать ежемесячную оплату за заботу о собаке.

Обладательница собаки-миллионера, которую зовут  Маргарет Бертон шутит, что в силу возраста вряд ли успеет потратить все деньги. Тем не менее она бодро и уверено заявляет, что Лулу не получит бриллиантового ошейника или золотых мисок для еды.

Как сообщал портал "Комментарии", в конце января стало известно о смерти дога Фредди — самой высокой в мире собаки. Трагическое известие принесла пресс-служба "Книги рекордов Гиннеса". 1 метр и 3,5 сантиметра — именно такой рост был у Фредди от стопы до холки. Если же пес становился на задние лапы, то ему могли позавидовать даже представители модельного бизнеса — 226 сантиметров трудно превзойти. 


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Источник: https://moya-planeta.ru/news/view/umershij_khozyain_zaveshal_lyubimoj_sobake_okolo_5_mln_dollarov
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