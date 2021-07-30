logo
Русский Українська

BTC/USD

39009.75

ETH/USD

2340.53

LTC/USD

138.82

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США В США мужчина выписался из психбольницы и разнес свой дом погрузчиком (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В США мужчина выписался из психбольницы и разнес свой дом погрузчиком (ФОТО)

Когда жена узнала, что его супруга выписали из лечебницы, то сразу же сбежала

сегодня, 19:05
Автор:

Денис Подставной

В американском штате Вашингтон мужчина въехал на погрузчике в собственный дом. Об этом пишет издание The Post Millennia. 

В США мужчина выписался из психбольницы и разнес свой дом погрузчиком (ФОТО)

В США мужчина въехал в свой дом на погрузчике: Фото: Ari Hoffman/Twitter

Как стало известно, 39-летний американец выписался из психлечебницы в Лейквуде, что в штате Вашингтон переоделся в платье и отправился в Ливенворт. Там же правонарушитель совершил угон школьного автобуса, на котором он добрался до города Мозес-Лейк. Там он и оставил транспортное средство. 

После этого, мужчина доехал автостопом до своего города Чевела, где совершил еще несколько правонарушений — угнал карьерный погрузчик и протаранил свой собственный дом. 

Сообщается, что в этот момент дома никого не было. Когда жена узнала, что его супруга выписали из лечебницы, то сразу же сбежала. На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали нарушителя. 

В США мужчина выписался из психбольницы и разнес свой дом погрузчиком (ФОТО) - фото 2

Фото: фото Ari Hoffman/Twitter

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Женщину с ЮАР, которая сразу родила 10 детей, забрали в психбольницу. Сообщается, что отец младенцев не видел ни своих детей, ни жены с тех пор, как она уехала в роддом. Мужчина обзвонил почти все больницы, но  нигде ему не смогли подтвердить рождение 10 детей сразу. После заявления мужа о том, что его жена лжет о десятерых детях, 17 июня ее арестовали полицейские в доме родственника. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Париже легковушка на большой скорости врезалась в террасу кафе. По предварительным данным, водитель легковушки двигался с сильным превышением максимально допустимой скорости. Подробнее об этом читайте в нашей статье.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thepostmillennial.com/after-being-released-from-mental-hospital-man-wearing-yellow-sundress-steals-school-bus-then-front-end-loader-before-crashing-into-his-own-home
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ