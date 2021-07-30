В США мужчина выписался из психбольницы и разнес свой дом погрузчиком (ФОТО)

В американском штате Вашингтон мужчина въехал на погрузчике в собственный дом. Об этом пишет издание The Post Millennia.

В США мужчина въехал в свой дом на погрузчике: Фото: Ari Hoffman/Twitter

Как стало известно, 39-летний американец выписался из психлечебницы в Лейквуде, что в штате Вашингтон переоделся в платье и отправился в Ливенворт. Там же правонарушитель совершил угон школьного автобуса, на котором он добрался до города Мозес-Лейк. Там он и оставил транспортное средство.

После этого, мужчина доехал автостопом до своего города Чевела, где совершил еще несколько правонарушений — угнал карьерный погрузчик и протаранил свой собственный дом.

Сообщается, что в этот момент дома никого не было. Когда жена узнала, что его супруга выписали из лечебницы, то сразу же сбежала. На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали нарушителя.





Фото: фото Ari Hoffman/Twitter

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Женщину с ЮАР, которая сразу родила 10 детей, забрали в психбольницу. Сообщается, что отец младенцев не видел ни своих детей, ни жены с тех пор, как она уехала в роддом. Мужчина обзвонил почти все больницы, но нигде ему не смогли подтвердить рождение 10 детей сразу. После заявления мужа о том, что его жена лжет о десятерых детях, 17 июня ее арестовали полицейские в доме родственника. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Париже легковушка на большой скорости врезалась в террасу кафе. По предварительным данным, водитель легковушки двигался с сильным превышением максимально допустимой скорости. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!