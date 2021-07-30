В Париже легковушка на большой скорости врезалась в террасу кафе: есть погибшие (ВИДЕО)



















Во Франции водитель легкового автомобиля протаранил террасу кафе. Об этом сообщает телеканал BFM.

Во Франции легковушка протаранила террасу кафе. Фото: Depositphotos

Как стало известно, инцидент произошел вчера вечером, 30 июля, на улице Ги Моке в XVII округе Парижа. Сообщается, что, по предварительным данным, водитель легковушки двигался с сильным превышением максимально допустимой скорости и въехал в террасу кафе, а затем от удара транспортное средство перевернулось на бок.

В результате происшествия один человек погиб и еще шестеро пострадали. Среди пострадавших находится и пассажир автомобиля, который оказался заблокированным внутри.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Правонарушителю удалось скрыться. На данным момент его разыскивают стражи порядка. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Испании водитель легковушки влетел в террасу заведения, на которой находились посетители. В результате происшествия пострадали по меньшей мере девять человек. В это число также входит сам водитель. На место проишествия прибыли медики и полицейские. Стражи порядка задержали нарушителя. Потерпевшие были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше пассажирский автобус, который перевозил детей, столкнулся с грузовиком. Сообщается, что в результате происшествия пострадали 12 человек. На место инцидента прибыли медики, которые осмотрели пострадавших и при необходимости некоторых доставляли в больницу. Подробности — в нашей статье.

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