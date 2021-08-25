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Главная Новости Мир США В США на борту самолета у пассажира загорелся смартфон: есть пострадавшие
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В США на борту самолета у пассажира загорелся смартфон: есть пострадавшие

Самолет совершил вынужденную посадку

сегодня, 11:28
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки у пассажира самолёта во время полета загорелся смартфон. Об этом сообщает издание IXBT.

В США на борту самолета у пассажира загорелся смартфон: есть пострадавшие

В США на борту самолета загорелся смартфон. Фото: IXBT.

Как стало известно, инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Alaska Airlines. Сообщается, что во время полёта у одного из пассажиров загорелся мобильный телефон. Экипаж летательного аппарата быстро среагировал и использовал огнетушители и специальные герметичные пакеты для аккумуляторов, которые сделаны из огнестойкого материала и могут выдерживать температуру до 1760 градусов. 

Самолет совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Такома в Сиэтле (США). Владелец гаджета рассказал, что у него воспламенился Samsung Galaxy A21. Смартфон полностью выгорел. 

Известно, что на борту летательного аппарата находилось 128 пассажиров и шестеро членов экипажа. В результате происшествия пострадали два человека. Они были доставлены в медицинские учреждения. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в индийском штате Раджастан у местного жителя прямо в ухе взорвались наушники во время разговора по телефону. Сообщается, что в этот момент его гаджет стоял на зарядке, а в доме произошел перебой с электричеством. После взрыва пострадавший потерял сознание. Его доставили в больницу медики, которые прибыли на место инцидента. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Нидерландах у местной жительницы загорелся электромобиль после того, как она отсоединила его от зарядки. Водитель посадил в салон авто своего ребёнка и уже сама хотела сесть за руль, однако заметила дым. Спустя считанные минуты транспортное средство выгорело полностью. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/08/25/smartfon-samsung-zagorelsja-na-bortu-samoljota-dvoe-postradali.html
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