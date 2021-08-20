Водитель посадила в салон ребёнка и уже хотела ехать: в Нидерландах внезапно вспыхнул электромобиль (ВИДЕО)



















В Нидерландах вспыхнул электромобиль марки Volkswagen. Об этом сообщает издание ТСН.

В Нидерландах загорелся Volkswagen ID.3. Фото из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел в городе Гронинген, что на севере страны. Электромобиль Volkswagen ID.3 охватило пламенем после того, как его владелица отсоединила его от зарядки.

Сообщается, что женщина посадила в салон машины ребёнка и уже сама хотела сесть за руль, однако заметила дым. Вскоре авто уже оказалось полностью окутано огнем. Владелица электромобиля и её ребёнок быстро покинули транспортное средство и не пострадали.

Пожар был настолько мощным, что не только сжег дотла сам автомобиль, но и повредил припаркованный рядом Nissan Leaf. Сотрудники пожарной службы быстро прибыли на место инцидента, но спасти авто им не удалось.

В Volkswagen собираются тщательно исследовать обломки и установить точную причину возгорания.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском городе Сан-Франциско электромобиль Tesla загорелся во время зарядки. Семейная пара оставила на ночь заряжаться свой автомобиль, а сами ушли спать. Утром им на телефоны пришло уведомление о прекращении зарядки и спустя короткое время сработала пожарная сигнализация. Огнем оказался охвачен весь гараж. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Пенсильвания новая модель электромобиля от компании Tesla загорелась прямо на ходу. После того как машину охватил огонь из строя вышла система блокировки дверей. Водитель оказался запертым в пылающем автомобиле. В это время электромобиль продолжал движение. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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