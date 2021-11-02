В США на Хэллоуин вечеринке произошла стрельба

В США на Хэллоуин на вечеринке в Сакраменто произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает американский телеканал CBS13. Инцидент произошел возле банкетного зала Royal Castle на Палм-авеню, где проходила вечеринка на Хэллоуин. По словам очевидцев, там собралось 350-400 человек. Когда после случившегося на место прибыла полиция, то обнаружила троих раненых: двое скончались на месте, а третий был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Стрельба (фото из открытых источников)





Еще четыре человека также получили ранения, однако до приезда стражей порядка их доставили в местные больницы частным транспортом. Отмечается, что их жизни ничего не угрожает. Пока никого не арестовано, продолжается расследование. Свидетели говорят, что стреляли внутри; стрельба продолжалась несколько минут. Перед этим никакой потасовки не было.





Напомним, 17 октября в американском штате Луизиана на территории одного из высших учебных заведений произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погиб один человек и есть раненые. Как сообщает издание CNN, в университете Грэмблинга, где проходила встреча выпускников, началась стрельба. Личность злоумышленника пока не установлена, сотрудники полиции продолжают поиски и выясняют обстоятельства происшествия. Известно, что в результате стрельбы погиб один человек, он не был студентов, еще несколько присутствующих на мероприятии получили ранения, но их количество не сообщается. В связи с ЧП, университет отменил все запланированные события и учебные занятия в понедельник, 18 октября.

В этом месяце в США, в одном из баров города Сент-Пол (штат Миннесота) произошла стрельба. В результате происшествия погибла молодая девушка, еще более 10 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиции удалось задержать преступников.

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