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В университете США произошла стрельба: что известно

В американском штате Луизиана произошла стрельба в университете Грэмблинга: есть погибшие и раненые

17 октября 2021, 22:30
Автор:

Светлана Шкурупий

В воскресенье, 17 октября, в американском штате Луизиана на территории одного из высших учебных заведений произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погиб один человек и есть раненые. 

В университете США произошла стрельба: что известно

Стрельба в университете США / Фото: Getty Images

Как сообщает издание CNN, в университете Грэмблинга, где проходила встреча выпускников, началась стрельба. Личность злоумышленника пока не установлена, сотрудники полиции продолжают поиски и выясняют обстоятельства происшествия.

Известно, что в результате стрельбы погиб один человек, он не был студентов, еще несколько присутствующих на мероприятии получили ранения, но их количество не сообщается. В связи с ЧП, университет отменил все запланированные события и учебные занятия в понедельник, 18 октября.

Напомним, в этом месяце в США, в одном из баров города Сент-Пол (штат Миннесота) произошла стрельба. В результате происшествия погибла молодая девушка, еще более 10 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиции удалось задержать преступников.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 17-летний парень возле одной из московских школ открыл огонь из автоматического оружия. Инцидент спровоцировал панику. Злоумышленника задержали, что побудило его на такие действия — неизвестно. Пострадавших в результате инцидента, к счастью, не было.

Читайте также, полиция штата Техас расследует случай стрельбы среди старшеклассников. 18-летний подозреваемый ранил четырех человек. Стрельба произошла в старшей школе Арлингтона. Двое учеников пострадали из-за огнестрельного ранения, их госпитализировали в медицинское учреждение. Вероятно, также ранен один из сотрудников школы. 


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/10/17/us/grambling-state-university-shooting/index.html
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