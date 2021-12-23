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В США на нефтезаводе Exxon Mobil произошел мощный взрыв и пожар: есть пострадавшие

Во время происшествия на заводе американской нефтегазовой компании ExxonMobil пострадали по меньшей мере четыре человека

23 декабря 2021, 19:35
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом пишет издание Daily Mail. 

В США на нефтезаводе Exxon Mobil произошел мощный взрыв и пожар: есть пострадавшие

Пожар на нефтезаводе. Иллюстрация: Pixabay

Происшествие случилось в ночь на 23 декабря в американском городе Бэйтаун, что в штате Техас. Сообщается, что на заводе американской нефтегазовой компании ExxonMobil произошел мощный взрыв и пожар. Граждане, живущие неподалёку, рассказали, что слышали сильный грохот. 

На место событий поспешили сотрудники спасательной службы. Согласно данным СМИ, возгорание образовалось во время ремонта установки гидроочистки. Также стало известно, что пламя затронуло часть производства бензина на заводе.

В полиции сообщают, что в результате происшествия пострадало четыре человека. Они были доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время состояние потерпевших оценивают как стабильное. 

Офис шерифа округа Харрис охарактеризовал инцидент как "крупную промышленную аварию". 

В США на нефтезаводе Exxon Mobil произошел мощный взрыв и пожар: есть пострадавшие - фото 2

Фото: Daily Mail

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Калифорния легкомоторный самолет рухнул на крышу здания. В этот момент в здании находились люди. Сообщается, что в результате происшествия пострадал один человек — пилот воздушного судна. Упавший самолет повредил дома, и несколько деревьев. Потерпевший был госпитализирован. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в России на территории воинской части вспыхнул пожар. Сообщается, что пламя затронуло два этажа казармы. Солдаты покинули здание. Прибывшие на место событий пожарные установили, что возгорание началось в шахте лифта. Причина возникновения пожара устанавливается. 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10339141/Fire-breaks-Houston-area-Exxon-Mobil-oil-refinery-explosion.html
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