В США самолет рухнул на жилой дом: есть пострадавшие (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки разбился самолет. Об этом пишет издание Gold country media.

Легкий самолет. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 23 декабря, в пригороде Сакраменто, что в американском штате Калифорния. Как стало известно, на крышу жилого дома рухнул легкомоторный самолет. На его борту находился один человек — пилот. Сообщается, что в момент происшествия в здании находились люди, однако чудом никто из них не пострадал. Хозяева дома обратились за помощью к правоохранителям, так как подумали, что к ним пробрались грабители.

По данным полицейских, в результате аварии пострадал пилот воздушного судна. Он был госпитализирован прибывшими на место событий медиками. Его состояние не уточняется.

В результате падения самолета был поврежден дом, линии электропередач и несколько деревьев.

В настоящее время по данному факту было начато расследование. Причина аварии устанавливается.

Фото: twitter.com/PlacerSheriff

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