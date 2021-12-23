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В США самолет рухнул на жилой дом: есть пострадавшие (ФОТО)

В американском штате Калифорния легкомоторный самолет рухнул на крышу здания

23 декабря 2021, 18:50
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки разбился самолет. Об этом пишет издание Gold country media.

В США самолет рухнул на жилой дом: есть пострадавшие (ФОТО)

Легкий самолет. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 23 декабря, в пригороде Сакраменто, что в американском штате Калифорния. Как стало известно, на крышу жилого дома рухнул легкомоторный самолет. На его борту находился один человек — пилот. Сообщается, что в момент происшествия в здании находились люди, однако чудом никто из них не пострадал. Хозяева дома обратились за помощью к правоохранителям, так как подумали, что к ним пробрались грабители. 

По данным полицейских, в результате аварии пострадал пилот воздушного судна. Он был госпитализирован прибывшими на место событий медиками. Его состояние не уточняется. 

В результате падения самолета был поврежден дом, линии электропередач и несколько деревьев. 

В настоящее время по данному факту было начато расследование. Причина аварии устанавливается. 

В США самолет рухнул на жилой дом: есть пострадавшие (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/PlacerSheriff

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в турецком городе Османие на территории завода прогремел взрыв. Сообщается, что предприятие занималось переработкой вторсырья. Согласно предварительной информации, в результате происшествия пострадали, как минимум шесть граждан. Они получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Полинезии проснулся вулкан. Он выбросил на высоту около 18 километров гигантское газовое облако. Специалисты предупредили местных жителей и туристов о том, что если газ и пыль смешаются с водой в атмосфере, то может пойти кислотный дождь. Такие осадки могут навредить здоровью человека. 


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Источник: https://goldcountrymedia.com/news/213720/pilot-injured-when-plane-crashes-into-north-auburn-house/
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